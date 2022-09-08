فيتوريا يسافر إلى قطر لمتابعة لاعبي الزمالك أمام الهلال

يسافر روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء اليوم الخميس لحضور مباراة الزمالك والهلال.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال غدا الجمعة على لقب كأس سوبر لوسيل.

ويرغب فيتوريا في متابعة لاعبي الزمالك عن قرب قبل اختيار لاعبيه الدوليين استعدادا للمعسكر المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق إيليكت التشادي في الدور التمهيدي من منافسات الموسم الجديد بدوري أبطال إفريقيا، عقب كأس سوبر لوسيل.

ويقام لقاء الذهاب يوم 18 سبتمبر في الكاميرون، بينما الإياب في مصر يوم 25 من الشهر نفسه.

ويلعب الزمالك في بطولة كأس سوبر لوسيل بصفته حامل لقب الدوري المصري.

أما الهلال فيشارك في البطولة كونه حامل لقب النسخة الأخيرة من الدوري السعودي.

ويقام كأس سوبر لوسيل يوم الجمعة 9 من شهر سبتمبر الجاري تحت إشراف فيفا بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

ويأتي إقامة المباراة فرصة لاختبار جاهزية ملاعب كأس العالم المقرر إقامتها في قطر نوفمبر المقبل وتوقع استقبال آلاف المشجعين خلال منافسات المونديال.