بعقد لمدة 5 سنوات.. جراهام بوتر مدربا لـ تشيلسي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 16:59

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - برايتون

وقع جراهام بوتر مدرب برايتون السابق عقود تدريبه لنادي تشيلسي مساء الخميس.

ووصل بوتر إلى مقر نادي تشيلسي قبل ساعة من الإعلان عن توليه منصب المدير الفني خلفا لتوماس توخيل الُمقال.

وأفاد النادي في بيان: "يسر نادي تشيلسي أن يرحب بجراهام بوتر كمدير فني جديد للفريق".

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وأضاف البيان "وقع بوتر على عقد مدته خمس سنوات".

ويتولى البالغ من العمر 47 عاما تدريب الفريق فورا.

وأقال تشيلسي توماس توخيل من منصبه بعد الخسارة الأخيرة أمام دينامو زغرب في افتتاحية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

ونشرت شبكة سكاي سبورتس لقطات وصول بوتر إلى مقر النادي اللندني مساء الخميس.

في صباح الخميس توجه بوتر إلى مقر نادي برايتون ليودع لاعبيه وإدارة النادي والموظفين، حسب سكاي.

وأُلغي يوم الخميس مؤتمر برايتون الصحفي، الذي كان من المقرر عقده قبل مباراتهم في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث السبت المقبل.

وكان برايتون قد أعطى في وقت سابق الإذن لـ بوتر للتفاوض مع تشيلسي بحسب الصحيفة ذاتها بعدما وافق البلوز على دفع الشرط الجزائي.

وتضاربت التقارير بخصوص قيمة عقد المدرب بين 10 مليون جنيه إسترليني حسب تيليجراف و16 مليون حسب سكاي سبورتس.

بوتر على رأس برايتون منذ عام 2019 قادما من سوانسي سيتي.

وقاد المدرب البالغ من العمر الـ47 عاما برايتون في 134 مباراة، وحقق الفوز في 43 مباراة وخسارة في 48.

ونجح برايتون تحت قيادة بوتر في تسجيل 161 هدفا خلال 134 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل برايتون المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات، فاز في أربع وخسر في واحدة وتعادل في الآخرى.

ويحتل برايتون المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات، فاز في أربع وخسر في واحدة وتعادل في الآخرى.

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