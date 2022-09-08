ومن غيره؟ هالاند يتوج بجائزة لاعب الشهر في سيتي

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 16:34

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

كما كان متوقعا.. توج إيرلينج هالاند بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في شهر أغسطس.

وتفوق هالاند على كيفن دي بروين وبرناردو سيلفا في السباق نحو الجائزة الأولى لهذا الموسم.

الثلاثي قاد مانشستر سيتي لبداية خالية من الهزائم في موسم 2022/23 بالدوري الإنجليزي.

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يذكر أن المهاجم النرويجي ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس (التفاصيل).

وكان واضحا أن هالاند الوافد الجديد من بروسيا دورتموند هو أقوى المرشحين لحصد الجائزة، بعدما سجل 9 أهداف في 5 مباريات.

وهو رقم قياسي في الدوري الإنجليزي، إذ سجل هدفين في أول ظهور له ضد وست هام يونايتد ثم هدف في شباك نيوكاسل يونايتد، قبل أن يسجل ثلاثيتين متتاليتين أمام كريستال بالاس ونوتنجهام فورست.

وفاز النرويجي البالغ من العمر 21 عاما بجائزة رجل المباراة في ثلاث من مبارياته الخمس الأولى.

وفي المقابل سجل البلجيكي دي بروين هدفا واحدا وصنع 3 خلال مباريات سيتي الـ5 في شهر أغسطس.

بينما سجل برناردو سيلفا هدفينوصنع مثلهما في مبارياته الـ5 خلال أغسطس.

وحصد البرتغالي جائزة رجل المباراة ضد نيوكاسل يونايتد.

إيرلنج هالاند مانشستر سيتي
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