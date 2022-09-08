كونتي تعليقا على رحيل توخيل: لا أريد أن أكون غير محترم

رفض أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنام الإدلاء برأيه في رحيل توماس توخيل من قيادة تشيلسي.

وكان تشيلسي قد أعلن إقالة توخيل بعد انطلاقة البلوز السيئة في الموسم.

ومن المقرر أن يتم إعلان تولي جراهام بوتر المدير الفني لبرايتون، قيادة تشيلسي خلفا لتوخيل.

ورد كونتي على سؤال رأيه في قرار تشيلسي برحيل توخيل قائلا: "بصراحة لا أريد أن أكون غير محترم".

وأضاف "من الصواب عدم التعليق على الأمر لأنني لا أعرف ما حدث".

وتابع كونتي في تصريحات نقلها موقع فوتبول لندن "أعتقد أنه عندما يتخذ فريق قرارا، فمن الصواب عدم الرد لأن لا تعلم ما حدث".

وبدأ توتنام مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز على مارسيليا بهدفين دون مقابل.

وكان قد تم اتهام الثنائي توخيل وكونتي بسوء السلوك عقب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

إذ نشبت مشادة بين المدربين الألماني والإيطالي عقب صافرة نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وعاقبت رابطة أندية الدوري الإنجليزي توخيل بإيقاف مباراة وغرامة 35 ألف جنيه استرليني، مقابل غرامة فقط على كونتي قدرها 15 آلاف استرليني.

وعقب المباراة ذهب توخيل لمصافحة كونتي، وبدور جذب المدرب الإيطالي نظيره الألماني نحوه وهاجمه برأسه، لتنشب مشادة أخرى جديدة بينهما أقوى من المشادة الأولى التي حدثت خلال اللقاء.

وبعد نهاية المشاجرة بينهما أخرج الحكم البطاقة الحمراء لكلا المدربين وقتها.

وانضم كونتي لقيادة توتنام في نوفمبر الماضي ووقع عقدا حتى نهاية الموسم الجاري.

ولعب كونتي 43 مباراة مع توتنام ونجح في تحقيق الفوز في 26 منها.