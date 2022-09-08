بوتر يصل مقر تشيلسي لتوقيع العقود

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 15:47

كتب : FilGoal

تشيلسي - الدوري الإنجليزي

وصل جراهام بوتر مدرب برايتون إلى مقر نادي تشيلسي لتوقيع عقود قيادة البلوز.

ووضع نادي تشيلسي الرتوش الأخيرة قبل إعلان جراهام بوتر مديرا فنيا للفريق في الفترة المقبلة.

وأقال تشيلسي توماس توخيل من منصبه بعد الخسارة الأخيرة أمام دينامو زغرب في افتتاحية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

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ونشرت شبكة سكاي سبورتس لقطات وصول بوتر إلى مقر النادي اللندني مساء الخميس.

في صباح الخميس توجه بوتر إلى مقر نادي برايتون ليودع لاعبيه وإدارة النادي والموظفين، حسب سكاي.

وحسبما نشرت "ذا أثليتك" فإنه لا يتبقى سوى إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقات التي تمت بين تود بويلي مالك تشيلسي وجراهام بورتر لقيادة الفريق.

وأُلغي يوم الخميس مؤتمر برايتون الصحفي، الذي كان من المقرر عقده قبل مباراتهم في الدوري الإنجليزي ضد بورنموث السبت المقبل.

ومن المتوقع أن يتم الاعلان عن الصفقة بشكل رسمي في أي وقت خلال يوم الخميس، وفقًا لـ ذا أثليتك.

وكان برايتون قد أعطى في وقت سابق الإذن لـ بوتر للتفاوض مع تشيلسي بحسب الصحيفة ذاتها بعدما وافق البلوز على دفع الشرط الجزائي.

وتضاربت التقارير بخصوص قيمة عقد المدرب بين 10 مليون جنيه إسترليني حسب تيليجراف و16 مليون حسب سكاي سبورتس.

بوتر على رأس برايتون منذ عام 2019 قادما من سوانسي سيتي.

وقاد المدرب البالغ من العمر الـ47 عاما برايتون في 134 مباراة، وحقق الفوز في 43 مباراة وخسارة في 48.

ونجح برايتون تحت قيادة بوتر في تسجيل 161 هدفا خلال 134 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل برايتون المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات، فاز في أربع وخسر في واحدة وتعادل في الآخرى.

ويحتل برايتون المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات، فاز في أربع وخسر في واحدة وتعادل في الآخرى.

برايتون تشيلسي جراهام بوتر
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