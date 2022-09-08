طالب الشرقية لـ في الجول: حصلت على براءة في قضية راشفورد.. ويحق المطالبة بالتعويض المدني

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 15:20

كتب : رضا السنباطي

ماركوس راشفورد

حصل محمد عصام طالب الشرقية المتهم بسب ماركوس راشفورد على براءة من القضية.

ماركوس راشفورد

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وقضت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية بعدم قبول دعوى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وكانت قضية قد أثيرت في الأشهر الماضية برفع ماركوس راشفورد قضية سب ضد الطالب المصري محمد عصام بسبب استخدام عبارات مسيئة وعنصرية.

أخبار متعلقة
تين هاج يوضح أسباب تألق راشفورد تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مناقشات تجديد تعاقد راشفورد راشفورد: علينا أن نشعر بالفخر.. وحان وقت مواصلة التقدم بالأرقام - أعادها بعد 6 أعوام.. راشفورد يكسر صيام 2020 ويواصل اصطياد الكبار

وتم اكتشاف الأمر بعد ذلك أنه عن طريق ممثلي اللاعب الإنجليزي ضد كل من وجه عبارات مسيئة أو عنصرية ضد راشفورد الذي لا يعلم بشكل شخصي عن القضية.

وقال محمد عصام لـ FilGoal.com: "الحمد لله حصلت على براءة في القضية".

وأضاف "تم البت بحق رد الشرف والإساءة النفسية والتشهير والأمر متروك لي".

وكشف طالب الشرقية "يحق لي المطالبة بتعويض مدني، وأشكر المحامي لجهوده الكبيرة في القضية."

فيما قال السيد سلامة محامي الطالب: "حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار عدم إجراء الدعوة الجنائية في القضية رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ في جنح اقتصادية ابو حماد وعدم قبول الدعوى المدنية ،وإلزام رافعها بالمصروفات مقابل ٧٥ جنيه أتعاب محاماة".

وكشف محامي الطالب "سنطالب بتعويض نظرا لتعرض الطالب لحالة نفسية سيئة أثرت على نتيجته في الكلية".

وشدد "محمد عصام شاب صغير تعرض للرعب نظرا لرفع قضية عليه وكنت دائما ما أقوم بطمأنته أننا سنفوز بالقضية رغم قلق أسرته بالكامل".

ويتألق راشفورد مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في أول ست جولات بالدوري الإنجليزي.

ونجح اللاعب الإنجليزي في المساهمة في خمسة أهداف من ست مباريات خاضهم مع فريقه.

وسجل راشفورد ثلاثة أهداف بينهم هدفين في الفوز الأخير لمانشستر يونايتد ضد أرسنال، بينما صنع هدفين.

مانشستر يونايتد راشفورد طالب الشرقية
نرشح لكم
ومن غيره؟ هالاند يتوج بجائزة لاعب الشهر في سيتي كونتي تعليقا على رحيل توخيل: لا أريد أن أكون غير محترم بوتر يصل مقر تشيلسي لتوقيع العقود ثلاثي القمة والمدير الفني المتوقع لتشيلسي ضمن المرشحين لـ جائزة مدرب أغسطس بالبريمييرليج هالاند وجيسوس وبوب ضمن ثمانية مرشحين لـ جائزة لاعب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي تين هاج يوضح أسباب تألق راشفورد تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مناقشات تجديد تعاقد راشفورد تأجيل مباراة برايتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
في الجول يكشف أسباب تعثر صفقة انتقال بوبو إلى الأهلي 11 دقيقة | الكرة المصرية
مصدر بالأهلي لـ في الجول: إنبي يغالي في طلباته بشأن شلبي.. ولاعبو الإسماعيلي خارج حساباتنا 15 دقيقة | الكرة المصرية
ومن غيره؟ هالاند يتوج بجائزة لاعب الشهر في سيتي 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعد إيكاردي.. ماتا يصل تركيا للانضمام إلى جالاتا سراي 37 دقيقة | ميركاتو
التعليق الأول من ميهايلوفيتش بعد قرار إقالته من تدريب بولونيا 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
دياب رئيسا لرابطة الأندية.. وتواجد ثروت سويلم وغياب عامر حسين 47 دقيقة | الكرة المصرية
كونتي تعليقا على رحيل توخيل: لا أريد أن أكون غير محترم 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بوتر يصل مقر تشيلسي لتوقيع العقود ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 2 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 3 5 معلقين - موعد كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال.. القنوات الناقلة والجوائز المالية 4 خبر في الجول - نهاية الرحلة.. الزمالك يبلغ حازم إمام بالرحيل عن النادي