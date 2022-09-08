طالب الشرقية لـ في الجول: حصلت على براءة في قضية راشفورد.. ويحق المطالبة بالتعويض المدني

حصل محمد عصام طالب الشرقية المتهم بسب ماركوس راشفورد على براءة من القضية.

ماركوس راشفورد النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقضت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بمحافظة الدقهلية بعدم قبول دعوى ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وكانت قضية قد أثيرت في الأشهر الماضية برفع ماركوس راشفورد قضية سب ضد الطالب المصري محمد عصام بسبب استخدام عبارات مسيئة وعنصرية.

وتم اكتشاف الأمر بعد ذلك أنه عن طريق ممثلي اللاعب الإنجليزي ضد كل من وجه عبارات مسيئة أو عنصرية ضد راشفورد الذي لا يعلم بشكل شخصي عن القضية.

وقال محمد عصام لـ FilGoal.com: "الحمد لله حصلت على براءة في القضية".

وأضاف "تم البت بحق رد الشرف والإساءة النفسية والتشهير والأمر متروك لي".

وكشف طالب الشرقية "يحق لي المطالبة بتعويض مدني، وأشكر المحامي لجهوده الكبيرة في القضية."

فيما قال السيد سلامة محامي الطالب: "حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لصدور قرار عدم إجراء الدعوة الجنائية في القضية رقم ١١ لسنة ٢٠٢١ في جنح اقتصادية ابو حماد وعدم قبول الدعوى المدنية ،وإلزام رافعها بالمصروفات مقابل ٧٥ جنيه أتعاب محاماة".

وكشف محامي الطالب "سنطالب بتعويض نظرا لتعرض الطالب لحالة نفسية سيئة أثرت على نتيجته في الكلية".

وشدد "محمد عصام شاب صغير تعرض للرعب نظرا لرفع قضية عليه وكنت دائما ما أقوم بطمأنته أننا سنفوز بالقضية رغم قلق أسرته بالكامل".

ويتألق راشفورد مع مانشستر يونايتد هذا الموسم في أول ست جولات بالدوري الإنجليزي.

ونجح اللاعب الإنجليزي في المساهمة في خمسة أهداف من ست مباريات خاضهم مع فريقه.

وسجل راشفورد ثلاثة أهداف بينهم هدفين في الفوز الأخير لمانشستر يونايتد ضد أرسنال، بينما صنع هدفين.