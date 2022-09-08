ثلاثي القمة والمدير الفني المتوقع لتشيلسي ضمن المرشحين لـ جائزة مدرب أغسطس بالبريمييرليج

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 14:04

كتب : FilGoal

جراهام بوتر مدرب برايتون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "بريمييرليج" المرشحين لجائزة مدرب شهر أغسطس.

وضمت القائمة ثلاثي القمة، ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وأنطونيو كونتي مدرب توتنام.

كما شهدت القائمة تواجد جراهام بوتر المدير الفني لبرايتون والمتوقع أن يعلن رسميا اليوم الخميس توليه مسؤولية تشيلسي.

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وشملت القائمة خمسة مدربين وهم:

- أرتيتا (أرسنال)

- جوارديولا (مانشستر سيتي)

- كونتي (توتنام)

- بوتر (برايتون)

- ماركو سيلفا (فولام)

وكان أرتيتا المدير الفني الوحيد من الخمسة مرشحين الذي فاز في المباريات الخمسة التي تم لعبها في شهر أغسطس.

أما جوارديولا فحقق الفوز في أربع مباريات وتعادل مرة واحدة ولم يخسر.

ونجح كونتي في قيادة توتنام للفوز في ثلاث مباريات والتعادل بمباراتين.

أما بوتر فحقق الفوز ثلاث مرات وتعادل مرة وخسر مثلها مع برايتون الشهر الماضي.

وأخيرا حقق سيلف مع فولام الفوز في مناسبتين وتعادل مثلهما وخسر مرة واحدة.

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