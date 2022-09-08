جريزمان: أنا سعيد في أتليتكو.. الشيء الوحيد الذي أريده هو اللعب هنا

أعرب أنطوان جريزمان لاعب أتليتكو مدريد عن شعوره بعد الفوز المثير أمام بورتو أمس الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

أنطوان جريزمان النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وخطف جريزمان فوزا مثيرا لـ أتليتكو مدريد بهدفين لهدف أمام بورتو في أولى جولات دور مجموعات المسابقة..

وقال جريزمان في تصريحات لـ Movistar عقب المباراة: "الحقيقة أنني سعيد جدًا هنا، والشيء الوحيد الذي أريده هو اللعب هنا وتقديم كل شيء من أجل النادي والتشولو (دييجو سيميوني) وللمشجعين".

وأضاف "المباراة كانت صعبة، إيجاد مساحة للتمريرات وخلق الفرص، لم نخض سوى 5 مباريات الموسم الحالي".

وتابع "نريد أن نثق في أنفسنا، ونعمل كما نكون في التدريبات وأن نكون هادئيين".

وأتم "هذا أفضل شيء في كرة القدم، أنت تلعب كل ثلاثة أيام لذا لا يمكنك الإسهاب في الحديث عن النتيجة. علينا الفوز على الفريق التالي وهذا ما سيحدث حتى النهاية".

وفاز أتليتكو مدريد أمام بورتو بهدفين لهدف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من المسابقة.

وحسم جريزمان البديل الذي حل في الدقيقة 61 المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وللمرة الرابعة هذا الموسم، يحل جريزمان بديلا مع أتليتكو مدريد لتفادي تطبيق بند بموجبه دفع 40 مليون يورو إلى برشلونة حال شارك المهاجم الفرنسي أكثر من 45 دقيقة في 50% من المباريات.

ويواجه أتليتكو مدريد نظيره الألماني باير ليفركوزن في 13 سبتمير المقبل على ملعب باي أرينا.