3 أهداف في الـ+90.. جريزمان يخطف فوزا مثيرا لـ أتليتكو مدريد أمام بورتو

خطف أتليتكو مدريد فوزا مثيرا أمام بورتو في افتتاحية مشواره في دوري أبطال أوروبا على ملعبه باسمه الجديد "سيفيتاس ميتروبوليتانو".

وفاز أتليتكو مدريد أمام بورتو بهدفين لهدف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من المسابقة.

وسجل ماريو هيرميني وأنطوان جريزمان هدفي أتليتكو مدريد فيما أحرز ماتيوس أوريبي هدف بورتو.

وشهد اللقاء حالة طرد عند الدقيقة 83 لـ لاعب بورتو مهدي تريمي ليستكمل الفريق البرتغالي المباراة بـ10 لاعبين فقط.

وجاءت أولى أهداف اللقاء في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق هيرمونيني ليعادل بورتو بعد 5 دقائق فقط عن طريق أوريبي.

وحسم جريزمان البديل الذي حل في الدقيقة 61 المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وللمرة الرابعة هذا الموسم، يحل جريزمان بديلا مع أتليتكو مدريد لتفادي تطبيق بند بموجبه دفع 40 مليون يورو إلى برشلونة حال شارك المهاجم الفرنسي أكثر من 45 دقيقة في 50% من المباريات.

ليحصد روخيبلانكوس الثلاث نقاط الأولى في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي.

ويواجه أتليتكو مدريد نظيره الألماني باير ليفركوزن في 13 سبتمير المقبل على ملعب باي أرينا.

وفي مباراة آخرى لحساب نفس المجموعة، فاز كلوب بروج أمام باير ليفركوزن بهدف دون رد.

وسجل الهدف أبكر سيلا البالغ من العمر 19 عاما في أول ظهور له في دوري أبطال أوروبا بعد خطأ من لوكاس هراديكي حارس مرمى باير ليفركوزن.

ليحصد الفريق البلجيكي أول ثلاث نقاط ضمن منافسات المجموعة الثانية من المسابقة.

وينتظر مواجهة بورتو في 13 من سبتمبر المقبل على ملعب التنين.

ترتيب المجموعة الثانية الحالي:

أتليتكو مدريد: 3 نقاط.

كلوب بروج: 3 نقاط.

باير ليفركوزن: دون نقاط.

بورتو: دون نقاط.