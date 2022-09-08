تين هاج يوضح أسباب تألق راشفورد

الخميس، 08 سبتمبر 2022 - 12:18

كتب : FilGoal

هدف راشفورد - مانشستر يونايتد أمام أرسنال

أوضح إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد أسباب تألق ماركوس راشفورد في الفترة الأخيرة.

المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 24 عاما سجل 3 أهداف في أول 6 جولات مع مانشستر يونايتد في الدوري.

وقال تين هاج في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أرى ماركوس راشفورد سعيدًا وأرى بعض الأشياء في طريقة لعبه يمكننا تحسينها".

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وأضاف "لقد عملنا بجد في آخر شهرين ونصف في العديد من الجوانب المختلفة، إنه يحب ذلك، ويريد نقله إلى أرض الملعب، وهذا ما نراه في هذه اللحظة".

وواصل المدرب الهولندي "إنه يأتي إلى النادي كل يوم وهو يستمتع ويبتسم، لديه شعور إيجابي حقا".

وأردف "إذا جمعت كل هذه الأشياء جنبًا إلى جنب مع طريقة اللعب وأردت تحسين جوانب مختلفة من لعبك وأنت سعيد، فسوف تساهم أكثر مع الفريق".

وعن مستقبل مهاجمه الشاب، تابع "أرغب بكل تأكيد في بقاء ماركوس مع يونايتد لسنوات عديدة".

وأتم مدرب أياكس السابق "لا أعتقد أن عقده انتهى، أعتقد أن يونايتد يتحكم في الموقف".

وبدأ نادي مانشستر يونايتد مناقشات تجديد تعاقد ماركوس راشفورد مهاجم الفريق، حسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية.

وأوضح تقرير ذا صن أن النادي مستعد لبدء المفاوضات مع راشفورد وممثليه خلال الأسبوع الجاري، من أجل تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر ليستمر لفترة أطول في أولد ترافورد.

ويستعد يونايتد لعرض التجديد على راشفورد لمدة 5 مواسم مقبلة، وذلك بعدما ظهر بمستوى جيد في الجولات الأولى من الدوري الإنجليزي، ما أثار إعجاب مسؤولي النادي الأحمر.

وارتبط اسم راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتم تصعيد راشفورد إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد في عام 2016.

ماركوس راشفورد مانشستر يونايتد إريك تين هاج
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