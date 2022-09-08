سيميوني: جريزمان أحد أهم اللاعبين في تاريخ أتليتكو مدريد.. وتحقق حلم نجلي

يرى دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد أن أنطوان جريزمان هو أحد أهم اللاعبين في تاريخ روخيبلانكوس.

وخطف جريزمان فوزا مثيرا لـ أتليتكو مدريد بهدفين لهدف أمام بورتو في أولى جولات دوري ابطال أوروبا.

وقال سيميوني عقب المباراة لـ "Movistar": "أنا أحبه كثيرا، أنه أحد أهم اللاعبين في تاريخ أتليتكو مدريد، يكون أكثر حسما بالنسبة لنا عندما يأتي في الدقائق الأخيرة 25 أو 30".

جريزمان الذي حل بديلا في الدقيقة 61 حسم المباراة بالهدف الثاني في الدقيقة 11 من الوقت بدل الضائع.

وللمرة الرابعة هذا الموسم، يحل جريزمان بديلا مع أتليتكو مدريد لتفادي تطبيق بند بموجبه دفع 40 مليون يورو إلى برشلونة حال شارك المهاجم الفرنسي أكثر من 45 دقيقة في 50% من المباريات.

وأضاف "لم نلعب بشكل جيد لكننا كنا محظوظين وسجل جريزمان الهدف الثالث وأعطانا الثلاث نقاط".

وعن أنخل كوريا، أوضح "أنه لاعب مهم بالنسبة للتشكيلة الرئيسية يتقدم كثيرا ومن خلاله أتيحت لنا أكثر من فرصة في اللقاء".

وعن صافرات الاستهجان لخروج جواو فيليكس، علق "لم اتفاجيء جواو لاعب مهم بالنسبة كذلك كوريّا، وكان لديه دور محوري في المباراة".

وأتم "هدف جيوفاني سيميوني؟ سعيد من أجله، عمل كثيرا من أجل تلك اللحظة أنه في فريق هجومي يتوافق مع مهاراته".

وسجل جيوفاني سيميوني أول أهدفه في دوري ابطال أوروبا مع نابولي أمام ليفربول أمس الأربعاء والتي انتهت بفوز نادي الجنوب بأربعة أهداف مقابل هدف.

سيميوني الابن لديه وشم لدوري أبطال أوروبا على يده منذ كان في الحادية عشر من عمره، التسجيل في البطولة كان يمثل الحلم الأكبر بالنسبة واليوم تحقق الأمر.

وحصد أتليتكو مدريد أول ثلاث نقاط في دوري أبطال أوروبا في المجموعة الثانية.

ويواجه أتليتكو مدريد نظيره الألماني باير ليفركوزن في 13 سبتمير المقبل على ملعب باي أرينا.