مؤتمر أرتيتا - عن حلم التتويج بلقب أوروبي بعد 29 عاما.. ويرد على لينو

أعرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال عن نواياه بخصوص التتويج بأول لقب أوروبي منذ 29 عاما.

وحاز أرسنال على أخر لقب أوروبي عام 1994 عندما توج بـ كأس الكؤوس الأوروبية التي عرفت فيما بعد بالدوري الأوروبي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة زيورخ: "نود أن نكون أول من يكسر هذا الرقم السلبي، لكن عليك أن تبدأ من مكان ما واللعب جيدا".

وعن كيف اقتنع جرانيت تشاكا بالبقاء في الفريق، قال: "أعطيته رأيي في موقفه وحاولت شرح سبب اعتقادي أن المغادرة في تلك اللحظة لن تكن أفضل فكرة. بمعرفة شخصيته اعتقدت أنه سيعيد التفكير ويوم بعد يوم بالفعل حاز على احترام الجميع في النادي وجميع مشجعينا وهو يلعب بشكل جيد الآن".

وعن تصريحات بيرند لينو حارس الفريق السابق، استنكر "أنا مندهش، هل يقصد سياستنا عندما كان لاعبا أساسيا أم احتياطي لا أفهم حقيقي ما يقصده".

وخرج لينو في تصريحات لـ بيلد ينتقد أرسنال يوضح أسباب رحيله عن الفريق هذا الصيف إلى فولام.

وعن إصابات الفريق، أجاب "عادت الإنزعاجات لـ سميث روي من جديد، لذلك أصبح خارج التشكيل".

وأكمل "ليس لدينا هذا العدد الكبير من اللاعبين المتاحين للأسف بسبب الإصابات التي تعرضنا لها في الأسابيع القليلة الماضية".

وواصل "هذه منافسة نريد أن نأخذها على محمل الجد ضد خصم سيصعب المهمة علينا. نريد أن نبدأ المنافسة بالطريقة الصحيحة".

وأتم عن مواجهة زيورخ: "الخطر الأكبر أنهم لا يحظوا بنتائج جيدة في الدوري كما توقعوا، لكن تلك مسابقة مختلفة ولديهم الحافز لتقديم أداء بشكل مختلف".

ويقع أرسنال في المجموعة الأولى في بطولة الدوري الأوروبي رفقة فرق أيندهوفن وبودو جليمت وزيورخ.

ويحل أرسنال ضيفا أمام زيورخ في أولى جولات المسابقة على ملعب ليتزيجروند بسويسرا.