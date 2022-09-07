لينو: سياسة أرسنال جعلتني أرحل عن الفريق

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 22:28

كتب : FilGoal

بيرد لينو حارس أرسنال

كشف بيرند لينو حارس فولام الحالي عن السبب وراء رحيله عن نادي أرسنال في سوق الانتقالات الماضية.

بيرند لينو

النادي : فولام

أرسنال

وانتقل لينو إلى فولام حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال لينو في تصريحات لـ "بيلد" الألمانية: "عندما أدركت أن الأمر لا يتعلق بالأداء أو الجودة، كنت أعرف أنني يجب أن أذهب".

أخبار متعلقة
برونو: هذه أسباب انتصارنا على أرسنال إريكسن بعد الفوز على أرسنال وصناعته الأولى: شتان الفارق بين البداية والآن تين هاج: صنع أرسنال الفرص ولكننا سجلنا أهدافا رائعة تين هاج يحييكم.. قطار مانشستر يواصل التقدم ويكبد أرسنال خسارته الأولى

وأضاف "أثناء الفترة التحضيرية رأيت أن الأمر لا يتعلق بالأداء، إنه يتعلق بالسياسة فقط، كان واضحًا بالنسبة لي يجب أن أخرج من هنا".

وتابع "أهم شيء بالنسبة لي هو أن أجد إيقاعي مرة أخرى خاصة بعد أن لم أتمكن فعليًا من التدريب بشكل صحيح في أرسنال".

وأتم "ما أركز عليه الآن هو التواجد فى المنتخب الوطني".

وخاض لينو تسع مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، وكان آخر ظهور له أمام ليختنشتاين في سبتمبر 2021.

انتقل الحارس ابن الـ30 عاما إلى أرسنال في 2018 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وشارك لينو مع أرسنال بشكل أساسي حتى 2021 قبل أن يخسر مكانه لصالح أرون رامسديل.

لعب لينو 125 مباراة مع أرسنال، خرج بشباك نظيفة في 37 مباراة واستقبل 145 هدفا.

وأصبح لينو أساسيا في صفوف فولام، حيث ظهر في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.

بيرند لينو أرسنال فولام ألمانيا
نرشح لكم
سيميوني: جريزمان أحد أهم اللاعبين في تاريخ أتليتكو مدريد.. وتحقق حلم نجلي ليفاندوفسكي: دوري أبطال أوروبا مقرب إلى قلبي.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ مؤتمر أرتيتا - عن حلم التتويج بلقب أوروبي بعد 29 عاما.. ويرد على لينو تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع لقد وقعت في حبه.. وسر ورقة فيران توريس كلوب: نابولي لعب جيدا وليفربول لم يفعل.. وأعتقد أن ولفرهامبتون لن يتوقف عن الضحك روبرتسون: نستحق الخسارة من نابولي.. وشعرت كأن لديهم لاعب إضافي 3 أهداف في الـ+90.. جريزمان يخطف فوزا مثيرا لـ أتليتكو مدريد أمام بورتو ريتشارلسون ينفجر.. توتنام يفوز على مارسيليا بثنائية في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
الونش: وجود VAR ساعدنا في تحقيق الدوري.. وهذه أسباب قوة فيريرا 59 دقيقة | الكرة المصرية
إنبي: مصير محمود جاد غير واضح.. وعرض الأهلي لـ مصطفى شلبي شفهي ساعة | الكرة المصرية
سيميوني: جريزمان أحد أهم اللاعبين في تاريخ أتليتكو مدريد.. وتحقق حلم نجلي ساعة | الكرة الأوروبية
ليفاندوفسكي: دوري أبطال أوروبا مقرب إلى قلبي.. ومستعدون لمواجهة بايرن ميونيخ ساعة | دوري أبطال أوروبا
مؤتمر أرتيتا - عن حلم التتويج بلقب أوروبي بعد 29 عاما.. ويرد على لينو ساعة | الكرة الأوروبية
فان دايك: من الصعب تحديد أين هي مشكلة ليفربول ساعة | دوري أبطال أوروبا
الونش يرد على إمكانية اللعب في الأهلي.. دور شيكابالا مع الزمالك ونقطة تحول بسبب صلاح ساعة | الكرة المصرية
تشافي: ليفاندوفسكي لا يشبع لقد وقعت في حبه.. وسر ورقة فيران توريس ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات