لينو: سياسة أرسنال جعلتني أرحل عن الفريق

كشف بيرند لينو حارس فولام الحالي عن السبب وراء رحيله عن نادي أرسنال في سوق الانتقالات الماضية.

بيرند لينو النادي : فولام أرسنال

وانتقل لينو إلى فولام حتى صيف 2025 مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وقال لينو في تصريحات لـ "بيلد" الألمانية: "عندما أدركت أن الأمر لا يتعلق بالأداء أو الجودة، كنت أعرف أنني يجب أن أذهب".

وأضاف "أثناء الفترة التحضيرية رأيت أن الأمر لا يتعلق بالأداء، إنه يتعلق بالسياسة فقط، كان واضحًا بالنسبة لي يجب أن أخرج من هنا".

وتابع "أهم شيء بالنسبة لي هو أن أجد إيقاعي مرة أخرى خاصة بعد أن لم أتمكن فعليًا من التدريب بشكل صحيح في أرسنال".

وأتم "ما أركز عليه الآن هو التواجد فى المنتخب الوطني".

وخاض لينو تسع مباريات دولية مع منتخب ألمانيا، وكان آخر ظهور له أمام ليختنشتاين في سبتمبر 2021.

انتقل الحارس ابن الـ30 عاما إلى أرسنال في 2018 قادما من باير ليفركوزن الألماني.

وشارك لينو مع أرسنال بشكل أساسي حتى 2021 قبل أن يخسر مكانه لصالح أرون رامسديل.

لعب لينو 125 مباراة مع أرسنال، خرج بشباك نظيفة في 37 مباراة واستقبل 145 هدفا.

وأصبح لينو أساسيا في صفوف فولام، حيث ظهر في آخر أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز.