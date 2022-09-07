زيزو يحكي كواليس التجديد لـ الزمالك في "10 دقائق".. وحالة واحدة كانت لتجعله يرحل

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 23:22

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو يمدد تعاقده مع الزمالك

حكى أحمد سيد "زيزو" كواليس توقيعه على العقد الجديد مع الزمالك، والتي لم تستغرق أكثر من 10 دقائق.

أعلن الزمالك تجديد عقد زيزو لمدة ثلاثة مواسم مقبلة بشكل رسمي.

وقال زيزو عبر قناة MBC MASR: "لا أحد يعلم كيف يقابلنا جمهور الزمالك في الشارع. الحب والشعبية التي وصلت لها في الزمالك، كان معها من الطبيعي أن أحسم قرار تجديدي".

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وأضاف "الماديات؟ بالتأكيد لم تكن هي العامل الأول، لو كانت الماديات هي همي الأول لما جددت تعاقدي، لكنني نظرت لأمور أخرى بجانب الماديات، سواء شعبية ونجومية وبطولات وراحة نفسية".

زيزو أتبع "مفاوضات التجديد لم تستغرق أكثر من 10 دقائق بمكتب مرتضى منصور. صافح والدي وتعرف عليه ثم أخبرته بأنني أريد الاستمرار، وأخبرني أنهم يريدوا استمراري. قدموا عرضا مناسبا ووافقت عليه وانتهى الأمر".

وواصل "عرض لا يمكن رفضه؟ أنا بالفعل كنت أملك عرض لا يمكن رفضه ماديا، لكن ربما إذا وصلني عرضا كبيرا من أوروبا سيرفع بالفعل من قيمتي ومن اسم الزمالك بتشريفه في فريق كبير".

وعن مباراة الهلال المقبلة، قال زيزو "مقبلون على مباراة كبيرة، ولاعبو الزمالك يحبوا المباريات الكبيرة. المناسبات الكبيرة تظهر شخصيات اللاعبين الكبار ومحبي التحدي. لسنا قلقين من الهلال بقدر كوننا مترقبين للمباراة".

ووصلت بعثة الزمالك إلى قطر عصر اليوم الأربعاء، وذلك لمواجهة الهلال السعودي يوم الجمعة المقبلة في بطولة كأس لوسيل بمناسبة افتتاح استاد لوسيل الذي سيستضيف نهائي كأس العالم 2022.

كان الزمالك قد حسم لقب الدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والثانية على التوالي. الأمر الذي جعل الزمالك يشارك في كأس لوسيل ممثلا عن مصر.

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