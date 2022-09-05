"اللكمة الأقوى هي التمسك بالنادي".. الزمالك يعلن تمديد تعاقد زيزو

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 22:39

كتب : FilGoal

أحمد سيد زيزو يمدد تعاقده مع الزمالك

أعلن نادي الزمالك تمديد تعاقده رسميا مع أحمد سيد زيزو حتى 2025.

وكان عقد زيزو السابق يمتد حتى صيف 2024، ويتضمن شرطا جزائيا قيمته 2 مليون دولار.

وقال مرتضى في وقت سابق عبر قناة الزمالك : "جددنا تعاقد أحمد سيد "زيزو" لمدة 3 سنوات. حتى 2025 وبدون شروط جزائية".

وأردف "زيزو عندي بـ 100 صفقة، ولم أجلس معه سوى 5 دقائق هو ووالده من أجل التجديد".

وقال والد زيزو عبر MBC مصر قبل قليل: "الاتجاه حتى الآن بقاء زيزو بصفوف الزمالك. لدينا جلسة اليوم أو غدا مع مسؤولي النادي. نملك عروضا من أوروبا ودوريات خليجية يرغبون في تفعيل الشرط الجزاء لكننا نرفض ذلك. كل شيء وارد لكن البقاء في الزمالك هو الأقرب".

زيزو حسم صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 21-22 برصيد 19 هدفا.

وتوج الزمالك بطلا للدوري المصري للمرة الـ14 في تاريخه، والثانية على التوالي.

الزمالك يستعد للسفر إلى قطر، وذلك لخوض مباراة كأس لوسيل أمام الهلال السعودي يوم 9 سبتمبر الجاري.

الزمالك أحمد سيد زيزو الدوري المصري
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