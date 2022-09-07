رقم قياسي نادر لـ ليفاندوفسكي بعد "الهاتريك" الأول بقميص برشلونة

حقق روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة رقما قياسيا جديدا بعدما سجل 3 أهداف في شباك فيكتوريا بلزن التشيكي.

روبرت ليفاندوفسكي النادي : برشلونة برشلونة

وقاد ليفاندوفسكي برشلونة لفوز عريض على فيكتوريا بلزن في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا بخمسة أهداف مقابل هدف.

وتألق ليفاندوفسكي وسجل 3 أهداف "هاتريك" لأول مرة مع برشلونة في المباراة.

وأصبح المهاجم البولندي أول لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يسجل 3 أهداف "هاتريك" مع 3 فرق مختلفة.

وسجل ليفاندوفسكي سابقا 3 أهداف في مباراة مع بوروسيا دورتموند، كما سجل 4 أهداف في مباراة واحدة مع فريقه السابق بايرن ميونيخ.

قبل أن يسجل أول "هاتريك" له مع برشلونة.

ومن بين آخر 5 أهداف "هاتريك" سجلت في دوري أبطال أوروبا، يمتلك ليفاندوفسكي 3 مرات.

بينما سجل كريم بنزيمة نجم هجوم ريال مدريد "هاتريك" مرتين من آخر 5 مرات شهدتها بطولة دوري أبطال أوروبا.