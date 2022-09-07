النسخة الأولى.. الاتحاد السعودي يعتمد انطلاق دوري الرديف

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 22:08

كتب : FilGoal

أحمد حجازي يحتفل بهدفه مع اتحاد جدة في شباك الأهلي - الصورة من الحساب الرسمي للدوري السعودي

اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق النسخة الأولى للدوري الرديف.

وسيُلعب دوري الرديف بمشاركة 7 فرق الدوري السعودي للمحترفين هم: الشباب، الاتفاق، أبها، الفتح، الفيحاء، الطائي والوحدة.

ويقام الدوري الرديف بنظام الدوري الكامل ذهاب وإياب بحيث تكون مبارياته مرادفة لمباريات دوري المحترفين 2022-2023 بمجموع 42 مباراة في الموسم.

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وسيتم السماح لكل ناد بتسجيل 20 لاعبًا في قائمة المباريات وفق عدة اشتراطات تتمثل في أن يكون اللاعب مسجلًا في قائمة الفريق الأول، كما يحق للاعبين المسجلين في كشوفات النادي بالدرجة الأدنى المشاركة في مباريات الدوري الرديف.

وستحصل الأندية المشاركة في الدوري على دعمٍ مالي قدره مليوني ريال، إضافة إلى جوائز الدوري التي يبلغ مجموعها 2 مليون و800 ألف ريال سعودي (14 مليون و360 ألف جنيه مصري) إلى جانب زيادة عدد اللاعبين المسجلين في قائمة الفريق الأول من 30 إلى 35 لاعبًا.

ويهدف إقرار الدوري الرديف إلى زيادة دقائق اللعب الفعلية للاعبين، والمساعدة في زيادة دقائق اللعب للاعبين الاحتياط في مباريات ذات تنافسية عالية ومشاركة اللاعبين الشباب في مباريات أقوى وأيضًا في عودة تدريجية للاعبين المصابين.

وسيتم السماح بإجراء عدد 5 تبديلات في المباراة الواحدة، فيما ستطبق العقوبات الانضباطية الخاصة بمباريات الدوري الرديف على نفس الدوري ولا تنتقل إلى البطولات الأخرى ما لم تقرر لجنة الانضباط خلاف ذلك، وهو الحال الذي ينطبق على البطاقات الملونة والتي لا تنتقل من وإلى الدوري.

الدوري السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم
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