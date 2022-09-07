ذا أثليتك: بيكفورد يغيب لمدة شهر بسبب الإصابة

تحددت مدة غياب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون عن الفريق بعد الإصابة التي تعرض إليها مؤخرا.

جوردان بيكفورد النادي : إيفرتون إيفرتون

وبحسب صحيفة "ذا أثليتك" الإنجليزية فإن بيكفورد سيغيب لمدة شهر عن الفريق بسبب إصابة في الفخذ.

وبالتالي، سيفتقد إيفرتون خدمات الحارس الإنجليزي ضد أرسنال ووست هام يونايتد وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي.

ومن المرجح أيضًا أن يغيب بيكفورد عن مباراتي إنجلترا في دوري الأمم ضد إيطاليا وألمانيا في الأسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر.

ويكون أمام إيفرتون خيار وحيد في حراسة المرمى وهو أسمير بيجوفيتش بسبب إصابة أندي لونيرجان الحارس الآخر في الركبة لكنه من المتوقع أن يعود قبل بيكفورد.

وبدأ بيكفورد مع إيفرتون أساسيا في أول ست جولات في الدوري الإنجليزي، ونجح في خروج شباكه نظيفة في مباراة وحيدة الأخيرة أمام ليفربول.

وانضم بيكفورد إلى إيفرتون صيف 2017، وحرس عرين التوفيز في مباراة 186 مباراة.