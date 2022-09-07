تقرير: مانشستر يونايتد يبدأ مناقشات تجديد تعاقد راشفورد
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 18:40
كتب : FilGoal
بدأ نادي مانشستر يونايتد مناقشات تجديد تعاقد ماركوس راشفورد مهاجم الفريق.
ماركوس راشفورد
النادي : مانشستر يونايتد
وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية مستعد لبدء المفاوضات مع راشفورد وممثليه خلال الأسبوع الجاري، من أجل تمديد تعاقده مع الشياطين الحمر ليستمر لفترة أطول في أولد ترافورد.
ويستعد يونايتد لعرض التجديد على راشفورد لمدة 5 مواسم مقبلة، وذلك بعدما ظهر بمستوى جيد في الجولات الأولى من الدوري الإنجليزي، ما أثار إعجاب مسؤولي النادي الأحمر.
وارتبط اسم راشفورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.
راشفورد البالغ من العمر 24 عاما سجل 3 أهداف في أول 6 جولات مع مانشستر يونايتد في الدوري.
وتم تصعيد راشفورد إلى الفريق الأول لمانشستر يونايتد في عام 2016.
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