في الجول يكشف حقيقة اقتراب سيمبا من التعاقد مع موسيماني

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 17:32

كتب : حسام أحمد

بيتسو موسيماني

ارتبط اسم بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي من قيادة سيمبا التنزاني.

وأنهى زوران مانولوفيتش المدير الفني الصربي تعاقده مع سيمبا قبل أن يتولى قيادة الاتحاد السكندري.

وكشف مصدر مقرب من موسيماني لـ FilGoal.com: "ما يتردد عن اقتراب المدير الفني من سيمبا أحاديث غير صحيحة".

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وأضاف "موسيماني حاليا في إجازة بسبب عدم تلقيه عروض تلبي طموحاته خلال الفترة المقبلة".

وشدد المصدر "المدرب تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية ولكن لم يكن أي منها ما يبحث عنه".

واختتم المصدر تصريحاته "غير صحيح وجود أي عرض من نادي مصري لموسيماني".

ورحل موسيماني عن الأهلي في الثالث عشر من يونيو الماضي، عقب خسارة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بهدفين دون رد على مركب محمد الخامس في الثلاثين من مايو الماضي.

كان ذلك هو النهائي الثالث له على التوالي مع الأهلي، حيث فاز بالأول عام 2020 على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما فاز بالثاني عام 2021 أمام كايزر تشيفس الجنوب إفريقي بثلاثية دون رد.

وتولى ريكاردو سواريش المهمة في الثلاثين من يونيو الماضي، بعد فترة مؤقتة أدارها سامي قمصان قبل أن يرحل المدرب البرتغالي بنهاية الموسم.

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