قبول استئناف كوستا للحصول على تصريح العمل في إنجلترا

قبلت السلطات الإنجليزية الاستئناف المقدم من نادي ولفرهامبتون الخاص بالمهاجم الإسباني دييجو كوستا، من أجل حصوله على تصريح العمل في إنجلترا.

دييجو كوستا النادي : لاعب حر ولفرهامبتون

يأتي ذلك بعد اتفاق ولفرهامبتون مع كوستا للتعاقد معه، بعد أن فسخ تعاقده مع أتليتكو مينيرو البرازيلي.

وواجه كوستا صعوبات في استخراج تصريح العمل من أجل الدخول إلى إنجلترا وإتمام صفقة انتقاله إلى ولفرهامبتون.

الأمر الذي هدد إتمام الصفقة على النادي الإنجليزي.

لكن ولفرهامبتون تقدم باستئناف وتم قبوله، وأصبح كوستا قريبا من إتمام انتقاله إلى النادي الأصفر.

ويتبقى أن يخضع كوستا للكشف الطبي فور وصوله إلى إنجلترا، ومن ثم توقيع العقد لمدة موسم واحد مع ولفرهامبتون.

وبذلك يقترب كوستا من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة الأولى منذ رحيله في يناير 2018 من تشيلسي، عائدا إلى أتلتيكو مدريد الذي انتقل منه إلى البلوز في صيف 2014.