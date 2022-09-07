بعد إصابته أمام سوسيداد.. أوبلاك جاهز لمواجهة بورتو

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 16:38

كتب : FilGoal

يان أوبلاك

أصبح يان أوبلاك حارس مرمى أتليتكو مدريد جاهزا لمواجهة بورتو بعد تعافيه من الإصابة وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

ويستعد أتليتكو مدريد لمواجهة بورتو في الجولة الاولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

الحارس السلوفيني كان قد تعرض لإصابة خلال مواجهة ريال سوسيداد ولم يتمكن من استكمال المباراة.

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وخلال التدريبات الأخيرة استجاب اللاعب للجلسات التنشيطية التي أجراها للإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.

وأصبح الجهاز الطبي متفائلا لإمكانية لعب أوبلاك أمام بورتو بدون مشاكل ولذلك استدعاه دييجو سيميوني مدرب الفريق للقائمة التي ستخوض المباراة.

إفو جربيتش الحارس البديل لأوبلاك سيكون عليه الانتظار للظهور لأول مرة في دوري أبطال أوروبا بعد جاهزية الحارس صاحب الـ 29 عاما.

وستستمر سلسلة أوبلاك في المشاركات المتتالية في الدروي الإسباني إذا تم شفاؤه بشكل كامل .

آخر غياب لأوبلاك حدث أمام ريال سوسيداد أيضا في 2019، وخرج مصابا من تلك المباراة.

ومع عودة أوبلاك سيغيب بعض اللاعبين الآخرين عن أتليتكو مدريد مثل سيرجيو ريجيلون وستيفان سافيت وماتيو كونها للإصابة بالإضافة إلى فيليبي الموقوف بعد طرده في مباراة مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

وأوقعت القرعة أتليتكو مدريد في المجموعة الثانية بجانب كل من بورتو وباير ليفركوزن وكلوب بروج.

أتليتكو مدريد بورتو دوري أبطال أوروبا يان أوبلاك
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