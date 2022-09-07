كأس سوبر لوسيل - بعثة الزمالك تصل إلى قطر تمهيدا لمواجهة الهلال

وصلت بعثة الزمالك إلى قطر قبل قليل استعدادا لمواجهة الهلال السعودي في كأس سوبر لوسيل.

وضم جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الوافدين الجديدين على صفوف الفريق الأبيض زكريا الوردي وإبراهيما نداي في قائمة الفريق استعدادا للقاء الهلال السعودي.

video:1

مركز الأخبار مباشر| لقطات من خروج بعثة #الزمالك من مطار حمد الدولي عقب الوصول إلى الدوحة.. #كأس_سوبر_لوسيل pic.twitter.com/zyclGjJHJe — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 7, 2022

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

في الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي

في الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار"

في الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه

video:2

عاجل.. مركز الأخبار مباشر| لحظات وصول بعثة #الزمالك المصري إلى مطار حمد الدولي لخوض #كأس_سوبر_لوسيل أمام #الهلال السعودي pic.twitter.com/mobM2ijUIZ — قنوات الكاس (@alkasschannel) September 7, 2022

الجوائز المالية

سيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار.

فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ملعب لوسيل

يعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

موعد المباراة

تقام المباراة في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون هناك حفلا غنائيا للفنان عمرو دياب على هامش اللقاء.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكتي بي إن سبورتس إذاعة المباراة ولم تحدد بعد أي قناة ستنقل المباراة بعد.

وتذاع أيضا المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 والكأس القطرية.

وسيعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

وفي قناة الكأس القطرية سيعلق أحمد الطيب وسمير المعيرفي على المباراة التي ستذاع عبر قناة HD1 وHD2.

بينما سيتولى حسن العيدروس التعليق عبر قناة بي إن سبورتس.