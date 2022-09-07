أثليتك: مباراة برايتون وكريستال بالاس مهددة بالتأجيل بسبب إضراب السكة الحديد

أصبحت مباراة برايتون وكريستال بالاس في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي مهددة بالتأجيل بسبب إضراب القطارات.

وبحسب "ذا أثليتك" فإن برايتون يأمل في تأجيل المباراة لأسباب أمنية مع الإضراب الخاص بالسكك الحديدية.

جرت مناقشات بين الناديين والشرطة ورابطة البريميرليج وتم التوصل لاستنتاج أن تأجيل المباراة لموعد لاحق هو الحل الأنسب.

الإضراب سيكون بين 15 و17 سبتمبر ومن المتوقع أن يخرج أكثر من 40 ألف عامل للمشاركة فيه.

يريد الفريقان خوض المباراة، لكن غياب القطارات يثير مخاوف كبيرة في أميكس مع سفر أغلب المشجعين بها.

حتى الآن لا يمكن تقديم المباراة ليوم الجمعة أو تأخيرها للحد بسبب استمرار تأثير الإضراب.

ولن توجد خدمات سكك حديدية لإعادة جماهير بالاس إلى جنوب لندن بعد المباراة ستترك 2000 مشجع يواجهون صعوبات في العودة إلى ديارهم من مباراة لها تاريخ من مشاكل الجماهير.

أعربت الشرطة عن مخاوفها بشأن وقوف الناس على الحواف العشبية والتوقف على الطرق المزدوجة والازدحام الناجم عن عمليات النزول بالقرب من الاستاد.