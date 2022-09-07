ديلي ميل: توخيل سيحصل على 13 مليون إسترليني بعد الإقالة من تشيلسي

سيحصل توماس توخيل مدرب تشيلسي السابق على مبلغ مالي كبير من النادي وفقا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

وأعلن تشيلسي إنهاء تعاقده مع توخيل بعد الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام دينامو زغرب في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

توخيل كان صاحب أحد أكبر الرواتب بين مدربي الدوري الإنجليزي، إذ كان يتقاضى 13 مليون جنيه إسترليني سنويا.

وفقا لديلي ميل فإن توخيل سيحصل على راتب موسم كامل بعد الإقالة من تشيلسي وهو ما ينص عليه عقده.

كما سيحصل الطاقم المساعد لتوخيل على 2 مليون جنيه إسترليني مما يعني أن الإقالة ستكلف النادي 15 مليون جنيه إسترليني.

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير 2021، ليفوز مع البلوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأشرف ابن الـ49 عاما على تدريب تشيلسي في 99 مباراة، حقق خلالها 62 انتصارا و19 تعادلا وتلقى 18 خسارة.

سجل تشيلسي تحت قيادته 196 هدفا واستقبل 105.