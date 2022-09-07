صلاح ينافس دي بروين على جائزة جديدة في إنجلترا

ترشح محمد صلاح نجم ليفربول لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي للموسم الماضي 2021-2022 من اتحاد شمال غرب إنجلترا لكرة القدم.

يذكر أن صلاح فاز بالجائزة عن موسم 2020-2021، متفوقا على روبن دياز مدافع مانشستر سيتي ولوك شاو ظهير أيسر مانشستر يونايتد.

ويتنافس الدولي المصري مع كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي وكريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وجوردن بيكفورد حارس إيفرتون وجوش براونهيل لاعب بيرنلي، على جائزة الموسم الماضي.

اتحاد شمال غرب إنجلترا هي مؤسسة إنجليزية تقدم الجوائز للأفضل داخل وخارج الملعب في إنجلترا.

صلاح لعب 35 مباراة مع ليفربول في الدوري الموسم الماضي، سجل خلالها 23 هدفا وصنع 13 آخرين.

وحصد لاعب المقاولون العرب السابق جائزة الحذاء الذهبي لهداف المسابقة بالاشتراك مع سون هيونج مين مهاجم توتنام.

كما توج بجائزة أفضل صانع أهداف.

صلاح لم يسجل في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي سوى هدفين، خلال 6 مباريات.

وبدأ لاعب بازل السابق موسمه السادس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 260 مباراة شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 158 هدفا وأرسل 66 تمريرة حاسمة.

وتوج بسبعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

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