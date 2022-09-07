خبر في الجول - المصري يطلب ضم مروان حمدي وحمدي علاء.. وموقف الزمالك

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 14:12

كتب : حامد وجدي إبراهيم رمضان

مروان حمدي يسجل ويحتفل بهدفه مع سموحة ضد الأهلي

بعد ضم محترفين، يسعى الآن المصري لتدعيم صفوفه بلاعبين محليين خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات.

وعلم FilGoal.com أن المصري طلب ضم الثنائي مروان حمدي وحمدي علاء من الزمالك في الصيف الحالي.

ويرغب المصري في التعاقد مع مروان حمدي بشكل دائم.

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بينما يطلب التعاقد مع حمدي علاء على سبيل الإعارة لمدة موسمين، على أن يدفع المصري مبلغ مالي في السنة الثانية إذا قرر النادي الاستمرار في الإعارة.

وقال مصدر من الزمالك لـFilGoal.com: "هناك اهتمام من أكثر من ناد بضم مروان حمدي وحمدي علاء، مثل باقي المعارين الذين عادوا بعد نهاية الموسم ولكن جميعها مفاوضات شهفية فقط حتى الآن".

وأضاف "سيكون هناك جلسة مع فيريرا بعد العودة من كأس لوسيل لحسم موقف الجميع، سواء بالبقاء أو الخروج على سبيل الإعارة أو البيع النهائي وبعدها ستبدأ مناقشة العروض".

مروان حمدي لعب معارا لسموحة الموسم الماضي، حيث شارك ابن الـ25 عاما في 35 مباراة الموسم الماضي، سجل خلالها 16 هدفا وصنع أربعة.

وتواجد حمدي علاء في سموحة أيضا الموسم الماضي، وسجل ابن الـ21 عاما هدفا واحدا في 24 مباراة.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن تفاوض المصري مع الجونة بشأن التعاقد مع علي زعزع وعمرو السعداوي.

وتعاقد المصري في سوق الانتقالات الحالي مع عماد الدين بو بكر مدافع الوداد المغربي وعبد العزيز دغموم من وفاق سطيف الجزائري.

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