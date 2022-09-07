مدافع سيتي يكشف ما فعله هالاند معه قبل صفقة انضمامه

كشف السويسري مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الجديد عما فعله معه إيرلنج هالاند زميله القديم الجديد قبل انتقاله إلى الفريق السماوي.

الثنائي تزامل في صفوف بروسيا دورتموند، لكن هالاند انضم إلى سيتي في وقت مبكر من الصيف، بين انضم أكانجي قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أكانجي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هالاند أرسل لي رسالة نصية قبل مجيئي، وعندما يطلبك مانشستر سيتي للانضمام إليه لا تفكر مرتين".

وأضاف "أخبرني هالاند عن الأشياء الجيدة في النادي، وأنا سعيد لأنني اتخذت قرار المجيء إلى هنا".

وظهر أكانجي لأول مرة مع سيتي في الفوز 4-0 على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح السويسري "لقد دعمني اللاعبين جيدا، أنا سعيد بذلك".

وأتم البالغ من العمر 27 عاما "أنا سعيد بالخروج بشباك نظيفة وتحقيق الـ3 نقاط".

وواصل هالاند التألق وسجل ثنائية في فوز فريقه بأربعة أهداف دون مقابل على إشبيلية.

وتكفل فيل فودين وروبن دياش بتسجيل باقي أهداف سيتي.

وافتتح مانشستر سيتي مشواره في دور المجموعات بأربعة أهداف أمام إشبيلية، ليقاسم صدارة المجموعة مع دورتموند.

رقم هالاند

رفع إيرلينج هالاند رصيده إلى 12 هدفا منذ قدومه إلى مانشستر سيتي بعد مشاركته في 8 مباريات فقط.

وسجل هالاند 10 أهداف مع مانشستر سيتي في ست مباريات في الدوري الإنجليزي.

وفشل المهاجم النرويجي في تسجيل هدف بمباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي على بورنموث بأربعة أهداف دون مقابل، ولكنه صنع هدفا في نفس المباراة.

بينما فشل إيرلنج في التسجيل بأولى مبارياته مع فريقه الجديد وكانت أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" قبل انطلاق الموسم.

ويتربع هالاند على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف عقب مرور ست جولات.















































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