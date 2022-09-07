مدافع سيتي يكشف ما فعله هالاند معه قبل صفقة انضمامه

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 13:11

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي

كشف السويسري مانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الجديد عما فعله معه إيرلنج هالاند زميله القديم الجديد قبل انتقاله إلى الفريق السماوي.

الثنائي تزامل في صفوف بروسيا دورتموند، لكن هالاند انضم إلى سيتي في وقت مبكر من الصيف، بين انضم أكانجي قبل ساعات من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أكانجي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "هالاند أرسل لي رسالة نصية قبل مجيئي، وعندما يطلبك مانشستر سيتي للانضمام إليه لا تفكر مرتين".

أخبار متعلقة
جالتييه يعتذر عن تصريح "اليخت الرملي": في فرنسا لم يعد مسموحًا بالمزاح تيليجراف تكشف أسباب إقالة توخيل والمدرب الأقرب لخلافته ليفربول يحذر مشجعيه من مدينة نابولي "قد تتعرضون للسرقة أو الاعتداء" تشيلسي ينهي تعاقده مع توخيل

وأضاف "أخبرني هالاند عن الأشياء الجيدة في النادي، وأنا سعيد لأنني اتخذت قرار المجيء إلى هنا".

وظهر أكانجي لأول مرة مع سيتي في الفوز 4-0 على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

وأوضح السويسري "لقد دعمني اللاعبين جيدا، أنا سعيد بذلك".

وأتم البالغ من العمر 27 عاما "أنا سعيد بالخروج بشباك نظيفة وتحقيق الـ3 نقاط".

وواصل هالاند التألق وسجل ثنائية في فوز فريقه بأربعة أهداف دون مقابل على إشبيلية.

وتكفل فيل فودين وروبن دياش بتسجيل باقي أهداف سيتي.

وافتتح مانشستر سيتي مشواره في دور المجموعات بأربعة أهداف أمام إشبيلية، ليقاسم صدارة المجموعة مع دورتموند.

رقم هالاند

رفع إيرلينج هالاند رصيده إلى 12 هدفا منذ قدومه إلى مانشستر سيتي بعد مشاركته في 8 مباريات فقط.

وسجل هالاند 10 أهداف مع مانشستر سيتي في ست مباريات في الدوري الإنجليزي.

وفشل المهاجم النرويجي في تسجيل هدف بمباراة وحيدة في الدوري الإنجليزي والتي انتهت بفوز مانشستر سيتي على بورنموث بأربعة أهداف دون مقابل، ولكنه صنع هدفا في نفس المباراة.

بينما فشل إيرلنج في التسجيل بأولى مبارياته مع فريقه الجديد وكانت أمام ليفربول في كأس الدرع الخيرية "السوبر الإنجليزي" قبل انطلاق الموسم.

ويتربع هالاند على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف عقب مرور ست جولات.

مانويل أكانجي إيرلنج هالاند مانشستر سيتي بروسيا دورتموند
نرشح لكم
تيليجراف تكشف أسباب إقالة توخيل والمدرب الأقرب لخلافته تشيلسي ينهي تعاقده مع توخيل مؤتمر كونتي: أطمح للنجاح في أوروبا.. وجدول المباريات داخل أوروبا لا يصدق بايلي: يجب أن يتوقف مانشستر عن تفضيل الإنجليز.. هذا لا يحدث في الأندية الكبرى ديلي ميل: بعض فرق الدوري الإنجليزي تتبع خطى نيوكاسل للشكوى ضد الـVAR رومانو: بعد نهائي أوروبا كان من المستحيل تغيير رأي ماني بشأن انتقاله إلى بايرن سيعادل مايكل أوين.. ميلنر ينتظر رقما قياسيا أمام نابولي نجم ليفربول السابق: أتمنى ألا يحدث مع صلاح مثل أوزيل وأوباميانج
أخر الأخبار
الأربعاء قرعة دوري الدرجة الثانية المصري.. تعرف على كل الأندية المشاركة 14 دقيقة | الدرجة الثانية
خبر في الجول - لا تغيير في معسكر الأهلي رغم أزمة التأشيرات 17 دقيقة | الكرة المصرية
مدافع سيتي يكشف ما فعله هالاند معه قبل صفقة انضمامه 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
المتحدث باسم الاتحاد الإيراني: كارلوس كيروش مديرا فنيا جديدا للمنتخب 28 دقيقة | آسيا
جالتييه يعتذر عن تصريح "اليخت الرملي": في فرنسا لم يعد مسموحًا بالمزاح 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
عودة الهداف.. اتحاد جدة يعلن تعليق عقوبة حمد الله ساعة | الوطن العربي
تيليجراف تكشف أسباب إقالة توخيل والمدرب الأقرب لخلافته ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس سوبر لوسيل - خالد لطيف: لاعبو الزمالك يجيدون اللعب تحت الضغط ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 3 في الجول يكشف جديد مفاوضات مدرب الأهلي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات