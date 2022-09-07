كأس سوبر لوسيل - خالد لطيف: لاعبو الزمالك يجيدون اللعب تحت الضغط

يرى خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك أن الفريق الحالي يجيد اللعب تحت الضغط، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في قدرة فيريرا على إدارة المباراة أمام الهلال.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال في قطر يوم الجمعة المقبلة في كأس سوبر لوسيل والذي يجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

وقال خالد لطيف في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك "أثق في لاعبي الزمالك والجهاز الفني للفوز باللقب".

وأضاف "الفريق والمدرب يجيدان اللعب تحت الضغط، فيريرا مدرب خبير في إدارة المباريات".

وواصل "لقاء الإدارة مع اللاعبين قبل المباراة دفع الفريق معنويا بشكل جيد".

وأتم "جمهور الزمالك سيكون له دورا مؤثرا في دعم اللاعبين، ونتمنى أن نعود بالكأس إلى مصر".

وأعلن الزمالك في وقت سابق قائمته للمباراة، وجاءت كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

في الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي

في الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار"

في الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه

الجوائز المالية لـ كأس لوسيل

سيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار.

فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ملعب لوسيل

يعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

موعد المباراة

تقام المباراة في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون هناك حفلا غنائيا للفنان عمرو دياب على هامش اللقاء.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكتي بي إن سبورتس إذاعة المباراة ولم تحدد بعد أي قناة ستنقل المباراة بعد.

وتذاع أيضا المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 والكأس القطرية.

وسيعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

وفي قناة الكأس القطرية سيعلق أحمد الطيب وسمير المعيرفي على المباراة التي ستذاع عبر قناة HD1 وHD2.

بينما سيتولى حسن العيدروس التعليق عبر قناة بي إن سبورتس.