تنس - كيرجيوس يثير الجدل مجددا.. رد فعل عنيف بعد توديع أمريكا المفتوحة

ودّع الأسترالي نيك كيرجيوس منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بخسارته أمام الروسي كارين خاتشانوف بنتيجة 3-2.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، إذ تقدّم خاتشانوف بفوزه بالمجموعة الأولى 7-5.

ليعادل كيرجيوس النتيجة ويفوز بالمجموعة الثانية 6-4.

خاتشانوف عاد للتقدم وحصد المجموعة التالية بنتيجة 7-5.

لكن كيرجيوس أول المباراة إلى مجموعة فاصلة بفوزه بالرابعة بنتيجة 7-6.

عودة لم تكتمل لأن الروسي خاتشانوف حسم المجموعة الخامسة بنتيجة 6-4 وطار إلى نصف النهائي.

وشهدت المباراة بعد نهايتها لقطة جدلية اعتيادية من كيرجيوس الذي انهال تحطيمًا على مضاربه تحت صافرات الجمهور.

Nick Kyrgios letting it all out 😬 pic.twitter.com/eYyHmjSSwp — PointsBet AU (@PointsBet_AU) September 7, 2022

وصرّح كيرجيوس بعد المباراة: "شعرت أنني خذلت الكثير من الناس".

وأضاف: "أشعر أن تلك البطولات الأربع الكبرى هي ما يهم فقط. الآن سأضطر لأبدأ من جديد، يجب أن أنتظر حتى بطولة أستراليا".

وأشار: "إنه أمر مؤسف للغاية ومحزن لأقصى درجة، ليس فقط بالنسبة لي، ولكن لكل الذين أعرفهم ورغبوا في فوزي".

وأتم: "لكن يجب أن أعترف بأحقية كارين، إنه مقاتل".

من جانبه، صرّح خاتشانوف: "كانت مباراة مجنونة، وقد توقعت أن تكون كذلك".

وتابع: "أنا جاهز للركض والقتال ولعب 5 مجموعات، لعبنا 4 ساعات تقريبًا، وتلك هي الطريقة الوحيدة لتخطي نيك".

وأشار: "ليس لدي ما أخسره في نصف النهائي، أريد أن أنافس وآمل أن تخرج الأمور بشكل جيد".

اللاعب الروسي البالغ 26 عامًا يصل لنصف نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى "جراند سلام" لأول مرة في مسيرته.

وكان أفضل إنجاز لـ خاتشانوف هو لعب ربع نهائي رولان جاروس في 2019، وربع نهائي ويمبلدون في 2021.

ويعد الإنجاز الأبرز في مسيرة خاتشانوف هو الفوز بالميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2020 بعد خسارته أمام الألماني أليكساندر زفيريف في النهائي.

ويلتقي خاتشانوف في نصف النهائي بالنرويجي كاسبر رود الذي أطاح بدوره بالإيطالي ماتيو بيريتيني.

وفاز رود دون عناء بثلاثة مجموعات دون رد بواقع 6-1 و6-4 و7-6.

وتُستكمَل اليوم الأربعاء منافسات ربع النهائي، إذ يلتقي الإيطالي جانيك سينر بالإسباني كارلوس ألكاراز.

كما يلعب الروسي أندري روبيف أمام الأمريكي فرانسيس تيافوي صاحب المفاجأة المدوية بالإطاحة بـ رافاييل نادال.