كأس سوبر لوسيل - أحمد مرتضى: جماهير الزمالك سيكون لها مفعول السحر أمام الهلال

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 11:50

كتب : FilGoal

أحمد مرتضى منصور

شدد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك ورئيس بعثة الأبيض المسافرة إلى قطر ثقته في اللاعبين من أجل إسعاد الجماهير والفوز بكأس سوبر لوسيل.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال في قطر يوم الجمعة المقبلة في كأس سوبر لوسيل والذي يجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر الموقع الرسمي للزمالك: "أثق في قدرات اللاعبين للفوز بكأس لوسيل، لاعبو الزمالك دائما على قدر المسؤولية وقادرون على إسعاد الملايين من الجماهير الوفية”.

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وأضاف "أعلم جيدا أن المباراه صعبة لأننا سنواجه بطل آسيا ولكننا دائما نكون عند حسن الظن فى المواقف الصعبة. الزمالك هو بطل الدوري والكأس في مصر".

وتابع "أثق أن الجماهير البيضاء في قطر سيكون لها مفعول السحر في تشجيع ومؤازرة اللاعبين".

وأتم "الجلسة التي عقدها رئيس النادي مع اللاعبين قبل السفر كانت إيجابية للغاية ومؤثرة ونتمنى أن نعود بالكأس".

وأعلن الزمالك في وقت سابق قائمته للمباراة، وجاءت كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

في الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي

في الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار"

في الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه

الجوائز المالية لـ كأس لوسيل

سيحصل الفائز في المباراة على مليون و500 ألف دولار.

فيما يحصل الوصيف على مليون دولار.

ملعب لوسيل

يعد ملعب لوسيل أكبر ملاعب كأس العالم الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.

ويقع الاستاد الجديد في مدينة لوسيل على مسافة 15 كم شمال الدوحة عاصمة قطر.

ويستضيف ملعب لوسيل مباريات في مختلف مراحل البطولة، بداية من مباراة الأرجنتين والسعودية في 22 نوفمبر، وصولا إلى نهائي البطولة في 18 ديسمبر.

موعد المباراة

تقام المباراة في التاسع من سبتمبر الجاري.

وتبدأ المباراة في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وسيكون هناك حفلا غنائيا للفنان عمرو دياب على هامش اللقاء.

القنوات الناقلة

أعلنت شبكتي بي إن سبورتس إذاعة المباراة ولم تحدد بعد أي قناة ستنقل المباراة بعد.

وتذاع أيضا المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1 والكأس القطرية.

وسيعلق على المباراة كل من مدحت شلبي على القناة الصوتية الأولى وحاتم بطيشة على القناة الصوتية الثانية.

وفي قناة الكأس القطرية سيعلق أحمد الطيب وسمير المعيرفي على المباراة التي ستذاع عبر قناة HD1 وHD2.

بينما سيتولى حسن العيدروس التعليق عبر قناة بي إن سبورتس.

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