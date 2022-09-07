تشيلسي ينهي تعاقده مع توخيل

أعلن نادي تشيلسي إنهاء تعاقده مع مدربه الألماني توماس توخيل بعد الخسارة الأخيرة أمام دينامو زغرب في بداية دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا بهدف دون رد.

وخسر تشيلسي ثلاث مباريات من أصل سبع لعبها الموسم الحالي، أمام ليدز يونايتد وساوثامبتون في الدوري بجانب دينامو زغرب في دوري الأبطال.

توماس توخيل هو ثاني مدرب يتعرض للإقالة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد سكوت باركر مدرب بورنموث.

وقال تشيلسي في بيانه الرسمي:

"قرر نادي تشيلسي إنهاء التعاقد مع مدربه توماس توخيل".

"نيابة عن الجميع في تشيلسي، يود النادي أن يسجل امتنانه لتوماس توخيل وطاقمه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم مع النادي. سيحظى توماس بحق مكان في تاريخ تشيلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا".

"مع وصول مجموعة الملكية الجديدة إلى 100 يوم منذ توليها إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذا الانتقال".

"سيتولى طاقم تدريب تشيلسي مسؤولية الفريق للتدريب والتحضير لمبارياتنا القادمة حيث يتحرك النادي بسرعة لتعيين مدرب رئيسي جديد. لن يكون هناك أي تعليق آخر حتى يتم تعيين مدرب جديد".

وتولى توخيل تدريب تشيلسي في يناير 2021، ليفوز مع البلوز بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وأشرف ابن الـ49 عاما على تدريب تشيلسي في 99 مباراة، حقق خلالها 62 انتصارا و19 تعادلا وتلقى 18 خسارة.

سجل تشيلسي تحت قيادته 196 هدفا واستقبل 105.