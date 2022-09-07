مرتضى منصور: فيوتشر طلب 4 لاعبين مقابل عمر كمال.. وحقيقة راتب زيزو

شدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام الهلال السعودي، وكشف عن مطالب فيوتشر للتخلي عن عمر كمال وحقيقة راتب زيزو.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال في قطر يوم الجمعة المقبلة في كأس سوبر لوسيل والذي يجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

وقال مرتضى منصور للاعبي الزمالك قبل السفر لقطر: "أمامنا مباراة مهمة جدا أمام الهلال لأننا نمثل مصر، اللقاء سهل جدا وصعب جدا في نفس الوقت".

وأضاف "الهلال فريق قوي ولكنكم أقوى ولا تهابوا وجود 7 أجانب لديهم فمع زيادة الأجانب يقل الانسجام".

وتابع "فزنا على الهلال من قبل أمام جماهيره في عز قوته وقادرون على فعل ذلك مجددا".

وواصل "اسعدوا الجماهير التي ساندتكم دائما، شاهدتهم ما حدث بعد الفوز بالدوري والكأس. التذاكر الخاصة بالزمالك نفذت بالكامل في قطر، 40 ألف مشجع. والواحد منهم بـ10 آلاف".

الزمالك أعلن قائمته لمباراة الهلال في وقت سابق والتي ضمت الوافدين الجديدين زكريا الوردي وإبراهيما نداي.

واستكمل "عمر كمال زملكاوي وكان يرغب في العودة، كان هناك حديث من اللجنة السابقة عن بند في عقده مع فيوتشر يسمح له بالرحيل حال دفع 250 ألف جنيه غير صحيح".

واستطرد "مسؤولو فيوتشر طلبوا سيد نيمار ويوسف أوباما ومحمود علاء ومروان حمدي، كل هذا من أجل الحصول على لاعبنا. لا يوجد ناد يقف على لاعب، تعاقدنا مع صفقات قوية في الأماكن التي يحتاجها المدرب".

وأتم "البعض يتحدث عن حصول زيزو على 20-30 مليون كراتب سنوي وهذا غير صحيح، زيزو يحصل على نفس ما كان يتقاضاه طارق حامد قبل أن يطلب زيادة راتبه".

وأعلن الزمالك في وقت سابق تمديد تعاقده مع أحمد سيد زيزو حتى 2025.