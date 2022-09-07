قائمة الزمالك – ضم الوردي ونداي أمام الهلال في كأس سوبر لوسيل

ضم جوزفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الوافدين الجديدين على صفوف الفريق الأبيض زكريا الوردي وإبراهيما نداي في قائمة الفريق استعدادا للقاء الهلال السعودي.

ويواجه الزمالك منافسه الهلال في قطر يوم الجمعة المقبلة في كأس سوبر لوسيل والذي يجمع بين بطلي الدوري المصري والسعودي.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

‏‎حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم - السيد عطية

في الدفاع: محمود حمدي " الونش" - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبدالله جمعة – أحمد فتوح – محمد عبد الشافي – حمزة المثلوثي

في الوسط: إمام عاشور - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"– سيف فاروق جعفر - سيد عبدالله "نيمار"

في الهجوم: إبراهيما نداي - سيف الجزيري - يوسف أسامة نبيه

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن نية فيريرا في ضم الوردي ونداي لقائمة الفريق المسافرة إلى قطر.

فيما سيحدد المدرب البرتغالي موقفهما من المشاركة في وقت لاحق.

ولم يشارك الثنائي في تدريبات الزمالك إلا في الأيام الثلاثة الماضية، بعد الخضوع لفترة من التأهيل.