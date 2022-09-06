تنس - لأول مرة في تاريخها.. أنس جابر إلى نصف نهائي أمريكا المفتوحة

واصلت التونسية أنس جابر تألقها في ملاعب التنس بالتأهل إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة إحدى البطولات الأربعة الكبرى "جراند سلام" للمرة الأولى في تاريخها.

وكانت أفضل نتائج أنس جابر في أمريكا المفتوحة هي بلوغ الدور الثالث وكان ذل في النسخ الثلاثة الأخيرة.

أما أفضل نتيجة للبطلة التونسية في بطولات الجراند سلام كانت في النسخة الأخيرة من ويمبلدون والتي شهدت وصولها إلى النهائي وتحقيق الوصافة.

وتغلبت أنس جابر على الأسترالية آيلا تومليانوفيتش بمجموعتين دون مقابل لتحسم تأهلها إلى المربع الذهبي.

وفازت اللاعبة التونسية بنتيجة 6-4 و7-6 في مباراة استغرقت ساعة و43 دقيقة.

وتلعب أنس في نصف النهائي أمام المتأهلة من الأمريكية كوري جوف والفرنسية كارولينا جارسيا.

إنجازات رائعة

وكتبت أنس جابر التاريخ في يونيو الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة.

واستطاعت قبل 10 سنوات أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.