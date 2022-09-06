22 دقيقة كانت كافية.. سان جيرمان ينتصر على يوفنتوس

احتاج باريس سان جيرمان لـ22 دقيقة فقط ليؤكد انتصاره على يوفنتوس رغم محاولات العودة لكنا لم تكن مكتملة.

وانتصر سان جيرمان على يوفنتوس بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في ملعب حديقة الأمراء في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

افتتح كيليان مبابي أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية على الطائر.

وسجل مبابي هدفا ثانيا له ولفريقه في الدقيقة 22 بتسديدة زاحفة من داخل منطقة الجزاء.

وقلص وستون مكيني النتيجة برأسية في الدقيقة 53.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل قوي وسريع للغاية من فريق العاصمة الفرنسية وتبادل مبابي الكرة مع نيمار الذي أرسل تمريرة ساقطة قابلها اللاعب الفرنسي على الطائر بيمناه لتسكن الشباك ويعلن عن الهدف الأول لسان جيرمان في الدقيقة السادسة.

وفي الدقيقة 19 سدد أركاديوس ميليك الكرة برأسه تصدى لها جيانلويجي دوناروما وتابعها دوسان فلاهوفيتش بالكعب لكن شتتها الدفاع الفرنسي.

وعقب ثلاث دقائق فقط مرر ميسي الكرة لأشرف حكيمي الذي مررها لمبابي ليطلق بدوره تسديدة قوية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لسان جيرمان.

سيطر الفريق الفرنسي على المباراة أكثر فأكثر لكن دون خطورة على المرمى الإيطالي.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 53 قابل وستون مكيني عرضية قادمة من ركلة ركنية واستغل خطأ دوناروما في الخروج من مرماه وحولها برأسه ليقلص النتيجة بهدف أول للبيانكونيري.

وكاد يوفنتوس يدرك التعادل عقب ثلاث دقائق لكن دوناروما تألق أمام رأسية فلاهوفيتش.

ومرر نيمار الكرة بالكعب لميسي الذي مرر بينية سريعة لمبابي لكن تسديدة الأخير مرت بجوار المرمى.

وسدد لوكاتيلي كرة قوية تصدى لها دوناروما وتابعها بعرضية لكن الحارس الإيطالي شتت الكرة.

وأطلق نيمار تسديدة قوية تصدى لها بيرين.

ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز سان جيرمان بهدفين لهدف.

بنفيكا X مكابي حيفا

وفي ملعب النور في البرتغال فاز بنفيكا على مكابي حيفا بهدفين دون رد.

افتتح رافا سيلفا أهداف المباراة في الدقيقة 50.

وأضاف أليكس جريمالدو الهدف الثاني عقب أربع دقائق.

بتلك النتائج يتصدر بنفيكا المجموعة بثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن سان جيرمان، يليهما يوفنتوس ثم مكابي حيفا.