قائمة غانا – ويليامز ولامبتي يقودان كتيبة نارية لمواجهة البرازيل

أعلن أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا عن قائمة من 29 لاعبًا لخوض غمار التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وشهدت القائمة الاستدعاء الأول للاعبين الذين وافقوا مؤخرًا على تمثيل غانا.

ويحضر إنياكي ويليامز نجم أتليتك بلباو، وطارق لامبتي ظهير برايتون هوف ألبيون، ومحمد ساليسو قلب دفاع ساوثامبتون.

كما يستمر تواجد الشقيقين أندري وجوردان آيو، وتوماس بارتي لاعب وسط أرسنال.

ويغيب عن القائمة جيفري شلوب لاعب وسط كريستال بالاس، ودانييل أمارتي لاعب ليستر سيتي، ومبارك واكاسو لاعب شينجين الصيني.

وتلعب غانا وديًا أمام البرازيل في مدينة لوهافر الفرنسية يوم 23 سبتمبر الجاري.

ثم تواجه نيكاراجوا يوم 27 سبتمبر في مدينة لوركا الإسبانية.

وتستعد غانا لخوض منافسات كأس العالم، إذ تتواجد في مجموعة البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي.

Otto Addo names Inaki Williams, Tariq Lamptey, Mohammed Salisu, & Semenyo in squad for September friendlies against Brazil 🇧🇷 & Nicaragua 🇳🇮 https://t.co/zZmgvdQ74o — Ghana Football Association (@ghanafaofficial) September 6, 2022

قائمة غانا:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري (أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي) – عبد المناف نور الدين (يوبين البلجيكي) – جوزيف وولاكوت (تشارلتون أثليتك الإنجليزي)

الدفاع: دينيس أودوي (كلوب بروج البلجيكي) – طارق لامبتي (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – أليدو سيدو (كليرمونت فوت الفرنسي) – عبد الرحمن بابا (ريدينج الإنجليزي) – جيديون منساه (أوكسير الفرنسي) – أليكساندر دجيكو (ستراسبورج الفرنسي) – محمد ساليسو (ساوثامبتون الإنجليزي) – جوزيف أيدو (سيلتا فيجو الإسباني) – ستيفان أمبروزيو (كارلشروه الألماني)

الوسط: توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي) – إدريسو بابا (ريال مايوركا الإسباني) – إليشا أوسو (جينت البلجيكي) – دانييل كوفي كيريه (فرايبورج الألماني) – محمد قدوس (أياكس أمستردام الهولندي) – أندري آيو (السد القطري) – كمال الدين سليمانا (رين الفرنسي) – دانييل أفريي بارنيه (هارتس أوف أوك) – إيزاهاكو عبد الفتاح (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – عثمان بوكاري (ريد ستار بلجراد الصربي) – رانسفورد يبواه كونيجسدورفر (هامبورج الألماني) – جوردان آيو (كريستال بالاس الإنجليزي) – أنطوان سيمينيو (بريستول سيتي الإنجليزي)

الهجوم: إنياكي ويليامز (أتليتك بلباو الإسباني) – فيليكس أفينا جيان (كريمونيزي الإيطالي) – بنجامين تيتيه (هال سيتي الإنجليزي)