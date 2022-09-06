قائمة غانا – ويليامز ولامبتي يقودان كتيبة نارية لمواجهة البرازيل

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 19:48

كتب : FilGoal

إينياكي ويليامز - برشلونة - بلباو

أعلن أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا عن قائمة من 29 لاعبًا لخوض غمار التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري.

وشهدت القائمة الاستدعاء الأول للاعبين الذين وافقوا مؤخرًا على تمثيل غانا.

ويحضر إنياكي ويليامز نجم أتليتك بلباو، وطارق لامبتي ظهير برايتون هوف ألبيون، ومحمد ساليسو قلب دفاع ساوثامبتون.

أخبار متعلقة
إفريقي جديد ينضم إلى الليجا.. رايو فايكانو يتعاقد مع مدافع غانا ريمونتادا أمام غانا تقود مصر إلى كأس الأمم الإفريقية للكرة الشاطئية مدافع ساوثامبتون يقرر تمثيل غانا دوليا بعد ويليامز.. غانا تفوز بخدمات طارق لامبتي و4 آخرين

كما يستمر تواجد الشقيقين أندري وجوردان آيو، وتوماس بارتي لاعب وسط أرسنال.

ويغيب عن القائمة جيفري شلوب لاعب وسط كريستال بالاس، ودانييل أمارتي لاعب ليستر سيتي، ومبارك واكاسو لاعب شينجين الصيني.

وتلعب غانا وديًا أمام البرازيل في مدينة لوهافر الفرنسية يوم 23 سبتمبر الجاري.

ثم تواجه نيكاراجوا يوم 27 سبتمبر في مدينة لوركا الإسبانية.

وتستعد غانا لخوض منافسات كأس العالم، إذ تتواجد في مجموعة البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي.

قائمة غانا:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري (أورلاندو بايرتس الجنوب الإفريقي) – عبد المناف نور الدين (يوبين البلجيكي) – جوزيف وولاكوت (تشارلتون أثليتك الإنجليزي)

الدفاع: دينيس أودوي (كلوب بروج البلجيكي) – طارق لامبتي (برايتون هوف ألبيون الإنجليزي) – أليدو سيدو (كليرمونت فوت الفرنسي) – عبد الرحمن بابا (ريدينج الإنجليزي) – جيديون منساه (أوكسير الفرنسي) – أليكساندر دجيكو (ستراسبورج الفرنسي) – محمد ساليسو (ساوثامبتون الإنجليزي) – جوزيف أيدو (سيلتا فيجو الإسباني) – ستيفان أمبروزيو (كارلشروه الألماني)

الوسط: توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي) – إدريسو بابا (ريال مايوركا الإسباني) – إليشا أوسو (جينت البلجيكي) – دانييل كوفي كيريه (فرايبورج الألماني) – محمد قدوس (أياكس أمستردام الهولندي) – أندري آيو (السد القطري) – كمال الدين سليمانا (رين الفرنسي) – دانييل أفريي بارنيه (هارتس أوف أوك) – إيزاهاكو عبد الفتاح (سبورتنج لشبونة البرتغالي) – عثمان بوكاري (ريد ستار بلجراد الصربي) – رانسفورد يبواه كونيجسدورفر (هامبورج الألماني) – جوردان آيو (كريستال بالاس الإنجليزي) – أنطوان سيمينيو (بريستول سيتي الإنجليزي)

الهجوم: إنياكي ويليامز (أتليتك بلباو الإسباني) – فيليكس أفينا جيان (كريمونيزي الإيطالي) – بنجامين تيتيه (هال سيتي الإنجليزي)

غانا منتخب غانا
نرشح لكم
في قضية جماهير مباراة الأهلي - الهلال يفوض الطاهر يونس للشهادة أمام "كاس" كما انفرد في الجول.. عمر كمال وبوبو في قائمة فيوتشر أمام بول جينجا بـ الكونفدرالية في الجول يكشف - كيفية تسجيل الصفقات الجديدة للأندية المصرية قبل غلق القيد الإفريقي الكشف عن موعد مواجهتي الزمالك ضد إيليكت التشادي خبر في الجول - عمر كمال وبوبو في قائمة فيوتشر المسافرة لخوض أولى منافسات الكونفدرالية البدري يتحدث بعد فوز وفاق سطيف الأول في الدوري الجزائري: نبني فريقا للمستقبل مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موعد مباراتي الزمالك ضد إيليكت التشادي كاف يحدد ملعب السوبر الإفريقي بين الوداد ونهضة بركان
أخر الأخبار
تشكيل إشبيلية – إيسكو مهاجم وهمي.. ويانوزاي احتياطي أمام مانشستر سيتي 9 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
سواريش: لم نتوج بالبطولات لكن قدمنا كل شيء لـ الأهلي.. ويجب أن يسعد النادي بشبابه 9 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل ميلان - بن ناصر ولياو وأمامهما لياو في الهجوم أمام سالزبورج في أبطال أوروبا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل سان جيرمان - الثلاثي الناري يقود الهجوم أمام يوفنتوس.. وراموس في الدفاع 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل يوفنتوس – باريديس ورابيو أساسيان أمام فريقهما السابق 22 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - تغيير موعد ودية الأهلي وإيندهوفن.. وطرح التذاكر في الأسواق 25 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة غانا – ويليامز ولامبتي يقودان كتيبة نارية لمواجهة البرازيل 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل مانشستر سيتي - جوميز وأكانجي أساسيان للمرة الأولى أمام إشبيلية 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف سوق الانتقالات - أوباميانج وبيليرين.. تعرف على أبرز ما حدث في اليوم الأخير من الميركاتو 2 بعد نهاية الدوري.. تعرف على الصاعدين والهابطين والمشاركين إفريقيا في الموسم الجديد 3 سيراميكا كليوباترا يكشف لـ في الجول ثلاثي الأهلي المنضم مقابل شادي حسين وميسي 4 مرتضى: إذا انتقل بوبو إلى الأهلي سأترك رئاسة الزمالك.. وسبب تغير خريطة الصفقات