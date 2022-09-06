مؤتمر بيليرين: شعور العودة لـ برشلونة لم يفارقني رغم فرص الماضي الضائعة

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 18:03

كتب : FilGoal

بيليرين - برشلونة

أعرب هيكتور بيليرين عن شعوره بعدما ارتداء قميص برشلونة من جديد بعد انضمامه هذا الصيف.

هيكتور بيليرين

النادي : برشلونة

أرسنال

وانتقل بيليرين إلى برشلونة في سوق الانتقالات في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع أرسنال بالتراضي.

وقال بيليرين في مؤتمر تقديمه اليوم: "أنا عاطفي الآن، ارتديت هذا الزي في أكاديمية برشلونة والآن أعود للمنزل وارتديه لأول مرة والشكر لـ جوان لابورتا".

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وأضاف "لطالما كنت أتمنى العودة إلى برشلونة في الفريق الأول، كانت هناك بعض الفرص بالماضي لكن لم تتحقق، لكن كان لدي دائمًا شعور بأنني سأعود".

وأتم "الأجواء رائعة في غرفة اللاعبين، الجماهير ترغب في الاستمتاع بالفريق، سأركز لمساعدة الفريق".

فيما قال لابورتا بخصوص انتقال اللاعب: "طلب تشافي التوقيع معك وتم تحقيق ذلك بفضل عمل ماتيو أليماني، أنت شخص مُلتزم وأنا متأكد أنك سوف تساعدنا، مرحبًا بك في منزلك، ونأمل أن نحقق نجاحات معا".

بيليرين (27 عاما) من ناشئي برشلونة لكنه لم يلعب أبدا للفريق الأول وانتقل إلى أرسنال حينما بلغ من العمر 16 عاما.

ومنذ انتقاله لأرسنال في 2011 أعير إلى واتفورد في 2013 وعاد لتمثيل الفريق الأول بداية من 2014.

وخاض بيليرين مع أرسنال 239 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع 29 آخرين.

ورحل بيليرين عن أرسنال في عام 2021 وأعير إلى ريال بيتيس الإسباني الصيف الماضي.

هيكتور بيليرين برشلونة
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