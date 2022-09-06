بايلي: يجب أن يتوقف مانشستر عن تفضيل الإنجليز.. هذا لا يحدث في الأندية الكبرى

يرى الإيفواري إريك بايلي لاعب مارسيليا أن ناديه السابق مانشستر يونايتد يجب أن يتوقف عن تفضيل اللاعبين الإنجليز في الفريق.

وانتقل بايلي من مانشستر يونايتد إلى مارسيليا معارا لمدة موسم مع إلزامية الشراء حال الصعود لدوري أبطال أوروبا أو المشاركة في عدد معين من المباريات.

وقال إريك بايلي في حوار مع جريدة "La Provence" الفرنسية: "يجب على مانشستر يونايتد أن يتوقف عن تفضيل اللاعبين الإنجليز ومنح الفرصة للجميع".

وأضاف "ينبغي على مانشستر تشجيع المنافسة في غرفة خلع الملابس وليس فقط النظر لجزء معين، كنت أشعر دائما بأن اللاعب المحلي له الأولوية".

وتابع "هذا لا يحدث في تشيلسي أو باقي الأندية الإنجليزية الكبرى، يعتقد البعض أنهم سيلعبون في كل مباراة وهذا يضعف الفريق. من حسن الحظ أن تين هاج لديه شخصية قوية وأتمنى أن يغير ذلك".

🎥 𝗠𝗮𝗿𝘀 𝗦𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼𝘀 🎬 𝗘𝗣𝗜𝗦𝗢𝗗𝗘 𝗫𝗜 ✍️ «𝗗𝗮𝗼 𝗗𝗮𝗼 𝗘𝗿𝗶𝗰» #BienvenueSurMars 𝗘𝗿𝗶𝗰 𝗕𝗮𝗶𝗹𝗹𝘆 🇨🇮🛸 pic.twitter.com/YgFJlGDRRE — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 24, 2022

وواصل "قابلت إريك تين هاج بنهاية الموسم الماضي عندما جاء ليوقع على العقود وكنت أستعد للريحل ولكنه أخبرني أنه يريدني أن أبقى لأنه سيمنح الجميع دقائق".

واستطرد "وافقت على التواجد في الجولة التحضيرية وكان صادقا في ودعه، ولكنني لا أريد اللعب كل فترة. أريد المشاركة كل أسبوع والشعور بالأهمية".

واستكمل "قضيت أوقاتا جيدة في مانشستر يونايتد وفزت بالبطولات، لعبت مباريات مهمة وفزت بجائزة رجل المباراة في بعضها. عندما تم منحي الفرصة كنت مستعدا لها ولكن لم يكن هناك استمرارية".

وانضم بايلي إلى يونايتد قادما من فياريال في عام 2016 وتوج مع الشياطين الحُمر بالدوري الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة والدرع الخيرية.

وشارك بايلي مع يونايتد في 113 مباراة سجل خلالهم هدفا جاء أمام سوانزي سيتي في عام 2017.

وغاب بايلي عن 103 مباراة (566 يوما) عن صفوف مانشستر يونايتد خلال فترة تواجده بسبب الإصابة.