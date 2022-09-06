زوران مانولوفيتش مديرا فنيا لـ الاتحاد السكندري

أعلن نادي الاتحاد السكندري التعاقد رسميا مع الصربي زوران مانولوفيتش ليكون مديرا فنيا للفريق.

وكان FilGoal.com كشف عن وصول المدرب الصربي لتدريب الاتحاد وتوقيع العقود غدا الأربعاء. (طالع التفاصيل)

وسيحضر المدرب الصربي رفقة مساعديه وهما التونسي كريم سباعي المدرب المساعد والمعد البدني، وهو الذي عمل معه في الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والطائي السعودي وسيمبا التنزاني.

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري والدوري الأنجولي مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

وبدأ الاتحاد السكندري الموسم الماضي تحت قيادة حسام حسن، قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه عماد النحاس، ثم تولى محمد عمر المهمة بشكل مؤقت لنهاية الدوري.