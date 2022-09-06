في الجول يكشف - موعد وصول زوران لتدريب الاتحاد وجهازه المعاون

أنهى الصربي زوران مانولوفيتش مهمته بشكل رسمي مع نادي سيمبا التنزاني، تمهيدا لتولي تدريب الاتحاد السكندري.

وأعلن نادي سيمبا فسخ تعاقده بشكل رسمي مع زوران مانولوفيتش المدير الفني الصربي للفريق.

وعلم FilGoal.com أن المدرب الصربي سيصل إلى مصر غدا الأربعاء، تمهيدا للتوقيع مع الاتحاد السكندري.

وسيحضر المدرب الصربي رفقة مساعديه وهما التونسي كريم سباعي المدرب المساعد والمعد البدني، وهو الذي عمل معه في الهلال السوداني وشباب بلوزداد الجزائري والطائي السعودي وسيمبا التنزاني.

وكذلك المغربي محمد الرشيد مدرب حراس المرمى، وعمل معه في نادي سيمبا.

ومن المنتظر أن يوقع زوران على عقد مدته موسم واحد مع الاتحاد السكندري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب مانولوفيتش من تدريب الاتحاد السكندري. (طالع التفاصيل)

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري والدوري الأنجولي مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

وبدأ الاتحاد السكندري الموسم الماضي تحت قيادة حسام حسن، قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه عماد النحاس، ثم تولى محمد عمر المهمة بشكل مؤقت لنهاية الدوري.