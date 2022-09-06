ديلي ميل: بعض فرق الدوري الإنجليزي تتبع خطى نيوكاسل للشكوى ضد الـVAR

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 13:26

كتب : FilGoal

نيوكاسل يونايتد - كريستال بالاس

ذكرت جريدة ديلي ميل أن بعض فرق الدوري الإنجليزي تدرس إتباع خطى نيوكاسل يونايتد في شكوى قرارات تقنية حكم الفيديو المساعد.

وقدم نادي نيوكاسل يونايتد شكوى رسمية إلى رابطة الدوري الإنجليزي بسبب قرار حكم الفيديو بإلغاء هدف الفوز أمام كريستال بالاس.

وأوضح التقرير أن هناك بعض الفرق تجهز شكواها من أداء الـVAR في مبارياتها.

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المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين نيوكاسل وكريستال بالاس، شهدت هدف عكسي من جانب تريك ميتشل لاعب كريستال بالاس لكن ألغي بداعي وجود خطأ.

وذكرت صحيفة "تيلجراف" الإنجليزية أن نيوكاسل غاضب جدًا من قرارت حكام الفيديو في أكثر مباراة خلال الموسم الحالي وقدموا شكوى رسمية مكتوبة للحصول على تفسير.

ونددت أماندا ستافيلي، الشريكة في ملكية نيوكاسل بقرارت حكم الفيديو، إذ قالت لـ "Tyneside Life": "أمضيت ليلة بلا نوم، كان يجب أن نفوز، لم أحب قرار الحكم، ومن الواضح أننا نتعامل مع شيء يتكرر في المباريات".

وأضافت "أتعامل مع الأمر الآن وأتحدث للمسؤولين بشأن ذلك، وأحاول الحصول على شيء يبرر كل هذا".

وحازت واقعة أخرى في مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد التي انتهت بفوز البلوز 2-1 على جدل تحكيمي بسبب الهدف الثاني.

ليخرج مسؤولو لجنة الحكام بإنجلترا "PGMOL" ويقروا بالشكاوي التي تقدمت بخصوص قرارات الـ VAR مؤخرا.

ونشر لجنة الحكام بيانا بخوص ذلك، جاء كالآتي: "سوف نتعاون بشكل كامل مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز وطلبهم مراجعة هاتين الحادثتين المعينين نيوكاسل أمام كريستال بالاس بالإضافة إلى تشيلسي ضد وست هام، كجزء من التقييم المستمر للأداء الأسبوعي".

وحصد نيوكاسل يونايتد 7 نقاط من 7 مباريات خاضهم في الدوري الإنجليزي، تعادل في أربع وخسر مباراة وفاز في آخرى.

فيما يحتل كريستال بالاس المركز الـ15 برصيد 6 نقاط بعد 3 تعادلات وهزمتين وفوز وحيد.

نيوكاسل يونايتد الدوري الإنجليزي
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