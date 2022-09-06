لا جازيتا ديلو سبورت: أوسيمين يغيب عن نابولي أمام ليفربول

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 13:17

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

يفقد نابولي خدمات المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين خلال مواجهة ليفربول لعدم الجاهزية.

ويستضيف نابولي منافسه ليفربول، غدا الأربعاء ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن أوسيمين لم يتدرب مع بقية زملائه في نابولي ومن المرجح غيابه عن مواجهة ليفربول.

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وأشارت إلى المهاجم الدولي النيجيري تدرب بشكل منفرد بعدما تعرض لإصابة عضلية في مواجهة لاتسيو التي أقيمت السبت الماضي بالجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وشدد التقرير على أن اوسيمين يرغب في خوض المباراة لكن الجهاز الطبي لنادي نابولي يرفض المخاطرة باللاعب.

ويلعب أوسمين ضمن صفوف نابولي منذ صيف 2020 قادما من ليل الفرنسي.

وخاض صاحب الـ23 عاما 67 مباراة وسجل 30 هدفا وصنع 10 آخرين.

ليفربول نابولي دوري ابطال اوروبا
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