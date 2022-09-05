خبر في الجول - زوران مانولوفيتش يقترب من تدريب الاتحاد السكندري

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 23:03

كتب : هاني العوضي

زوران مانيلوفيتش

اقترب نادي الاتحاد السكندري من الاتفاق مع زوران مانولوفيتش ليكون مدرب الفريق الجديد في الموسم المقبل.

وعلم FilGoal.com أن الاتحاد قد استقر على المدرب الصربي لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

ويجري حاليا الاتفاق على الرتوش الأخيرة بين الطرفين ومن المنتظر أن يتواجد معه مساعد ومدرب حراس مرمى وسيتقاضى 30 ألف دولار شهريا.

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المدرب صاحب الـ 60 عاما يتولى حاليا تدريب فريق سيمبا التنزاني.

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري والدوري الأنجولي مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

زوران مانولوفيتش الاتحاد السكندري
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