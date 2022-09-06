تمهيدا لتدريب الاتحاد.. نادي سيمبا يعلن فسخ تعاقده مع مانولوفيتش

أعلن نادي سيمبا التنزاني فسخ تعاقده بشكل رسمي مع زوران مانولوفيتش المدير الفني الصربي للفريق.

يأتي ذلك تمهيدا لرحيل المدرب الصربي نحو الإسكندرية لتولي تدريب فريق الاتحاد السكندري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن اقتراب مانولوفيتش من تدريب الاتحاد السكندري. (طالع التفاصيل)

وخلال مسيرته كمدرب تمكن زوران من التتويج بالدوري الجزائري والدوري الأنجولي مرتين وكأس السوبر الأنجولي.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 38 نقطة.

وبدأ الاتحاد السكندري الموسم الماضي تحت قيادة حسام حسن، قبل أن يرحل ويأتي بدلا منه عماد النحاس، ثم تولى محمد عمر المهمة بشكل مؤقت لنهاية الدوري.