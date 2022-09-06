سيعادل مايكل أوين.. ميلنر ينتظر رقما قياسيا أمام نابولي

الثلاثاء، 06 سبتمبر 2022 - 11:52

كتب : FilGoal

ميلنر - فولام - ليفربول

ينتظر جيمس ميلنر نجم ليفربول خوض المباراة رقم 300 له في مسيرته مع الفريق الأحمر بمختلف البطولات.

جيمس ميلنر

النادي : ليفربول

ليفربول

ويلعب ليفربول ضد نابولي الإيطالي غدا الأربعاء، في الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تقام في إيطاليا.

وبمجرد أن يشارك ميلنر في اللقاء سيصل إلى المباراة رقم 300 بقميص ليفربول في مختلف البطولات.

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وبذلك سيعادل رقم مايكل أوين نجم ليفربول ومنتخب إنجلترا السابق.

وقال ميلنر في تصريحات نقلها موقع "أنفيلد ووتش": "أشعر أنني بحالة جيدة ولذلك أريد الاستمرار في اللعب لأطول فترة ممكنة".

وأضاف "دعنا نواجه الأمر، هناك أماكن أسوأ للعب كرة القدم من نادي ليفربول، لذلك من الرائع أن أكون هنا وأنا أستمتع بالضغط وأستمتع بالقيادة".

وانضم ميلنر البالغ من العمر 36 عاما لصفوف ليفربول في عام 2015 قادما من مانشستر سيتي.

وحقق اللاعب المخضرم مع ليفربول ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.

ليفربول جيمس ميلنر الدوري الإنجليزي
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