نجم ليفربول السابق: أتمنى ألا يحدث مع صلاح مثل أوزيل وأوباميانج

لم يستطع جرايم سونيس نجم ليفربول السابق عن إخفاء تخوفه تجاه مسيره محمد صلاح لاعب الفريق الأحمر الحالي في المستقبل.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وخلال مقابلة عبر talkSPORT في إحدى البرامج تحدث نجم ليفربول في فترة التسعينيات عن مستوى محمد صلاح مع الفريق في الموسم الحالي.

وكيف تأثر قائد منتخب مصر بتجديد تعاقده مع ليفربول.

وقال سونيس: "لقد تحدثت عن صلاح بعد نهاية الجولة الماضية وآمل أن أكون مخطئا عندما أقول هذا، وأتمنى أن يكون شاهدني وغضب مني ويقول لنفسه سأثبت أنه مخطئ".

وأضاف "أتمنى أن يكون الأمر غير ذلك بعدما وقع عقدا جديدا مع ليفربول واستقر مع الفريق".

وواصل "أقول ذلك لأنني أتذكر مسعود أوزيل وبيير إيميريك أوباميانج في أرسنال، وهذا بالتحديد ما حدث مع الثنائي، بعدما وقع على عقود جديدة كبيرة".

وأشار "شعرت بخيبة أمل واضحة عندما خسر ليفربول أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، وتجاوز ليساندرو مارتينيز محمد صلاح في الدقائق الأولى من المباراة في منطقة الظهير الأيسر".

واستمر في تصريحاته "وبقية المباراة كان صلاح ينظر ليرى مكانه وهل سيأتي مرة أخرى؟ لم أرى ذلك من قبل فهو ليس هذا الشخص".

وأوضح "صلاح سريع جدا، ذكي جدا، لطيف جدا، لكن هذه هي المرة الأولى التي رأيته فيها يبحث بشكل صارخ عن لاعب ولا يريد أن يتعرض للتدخلات القوية مرة أخرى، فقط استمر في ذلك".

وأتم "أتمنى أن أكون مخطئا في حديثي عن صلاح، وإذا كنتم تستمعون لما أقوله أثبتوا أنني مخطئ من فضلكم".

وأنهى محمد صلاح الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي هدافا للمسابقة برصيد 23 هدفا، بالتساوي مع سون هيونج مين نجم توتنام.

وسجل محمد صلاح خلال 6 جولات في الدوري الإنجليزي هدفين في شباك مانشستر يونايتد وفولام.