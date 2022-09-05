مؤتمر رودري: نحتاج لاستمرار هالاند على ما يقدمه,, ومفتاح الفوز على إشبيلية

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 22:52

كتب : FilGoal

رودري

يرى رودري لاعب مانشستر سيتي أن المفتاح للفوز على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا سيكون عن طريق فرض أسلوب لعب فريقه على مجريات المباراة.

ويفتتح مانشستر سيتي مبارياته في دوري أبطال أوروبا بمواجهة إشبيلية في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال رودري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "عندما تنهي الموسم ترى الأشياء الجيدة التي حققتها وما يمكنك تحسينه لقد قدمنا موسم رائع وفزنا بالدوري، لم نصل لنهائي دوري أبطال أوروبا أو كأس الاتحاد الإنجليزي لكن الموسم كان جيدا".

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وتحدث رودري عن هالاند قائلا: "نعرف نوعية ذلك اللاعب هو يتطور كثيرا نعرف أهدافه ولكنه يريد أن يتطور في المباريات، دوري الأبطال بطولة صعبة وأنت تحتاج إلى ذلك النوع من اللاعبين لن تكون دائما في لحظات جيدة ويمكن أن تمرر الكرة إليه وهو يسجل من لا شيء ونتمنى أن يستمر في ذلك".

وتابع "موسمنا رائع حتى الآن، تعادلنا في مباراتين ولكننا نعرف مدى صعوبة الدوري الإنجليزي لا أحد يفوز بسهولة يجب أن نتطور قليلا ولكن هذا طبيعي لأن لدينا لاعبين جدد وليس لدينا وقت للعمل سنصبح فريقا صلبا".

وشدد "إشبيلية لديهم مدرب رائع ويعمل بجد، بالفعل رحل عنهم بعض اللاعبين الجيدين ولكنه سيظل فريقا تنافسيا خصوصا على ملعبهم وسيلعبون بطريقة هجومية لأن لديهم اللاعبين الذين سيمكنونهم من فعل ذلك، ستكون تلك هي المباراة الافتتاحية ومن المهم الفوز بها".

وأردف "مفتاح الفوز على إشبيلية سيكون هو الاستمرار في فعل ما نفعله ولعب كرة القدم الخاصة بنا وأن نفرض أسلوبنا لأننا سنلعب ضد فريق قوي لديهم أسلحتهم ونحن نبحث تكتيكيا عن كيفية التعامل معهم".

وكان مانشستر سيتي قد وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي ولكنه أقصي بعد مواجهة ريال مدريد.

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