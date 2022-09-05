حديث إيبوكا الأول بعد الانضمام لـ سيراميكا كليوباترا

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 22:33

كتب : FilGoal

إيبوكا

تحدث جون إيبوكا لأول مرة عن طموحه مع سيراميكا كليوباترا بعد الانضمام للفريق قادما من إنبي.

جون إيبوكا

النادي : سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

وكان نادي إنبي إنبي قد أعلن عبر FilGoal.com انتقال لاعبه النيجيري جون إيبوكا لصفوف سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية.

وقال إيبوكا عبر قناة صدى البلد: "سعيد بوجودي في سيراميكا كليوباترا ولدي آمال كبيرة لأحققها مع الفريق".

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وتابع "أهدف لأقدم أكثر مما قدمته مع إنبي وأن أسجل أكثر من الأهداف ولكن الأهم هو أن يحقق الفريق الفوز وأتمنى أن أكون هداف الدوري في الموسم المقبل ".

وأضاف "أنا دائما مستعد لأقدم أفضل أداء ولدي تحديات كبيرة مع سيراميكا كليوباترا ولدي طموحات وآمال كبيرة، أتمنى أن نشارك قاريا في الموسم المقبل بعد احتلالنا لمركز ضمن المربع الذهبي ومن الممكن أن يكون سيراميكا كليوباترا محطة لانتقالي لأوروبا ولدي فرصة كبيرة في التواجد مع منتخب نيجيريا".

وواصل "أتمنى أن أكون عند حسن الظن وأن أؤدي بشكل جيد مع سيراميكا كليوباترا وأشكر كل القائمين على انتقالي للفريق والجهد الذي بذلوه في الصفقة".

وأتم "سعيد بتواجدي مع أحمد ياسر ريان ولأنه يتكلم اللغة الإنجليزية لأن ذلك سيسهل من التواصل بيننا وهذا شيء عانيت منه لفترات طويلة وهذا سيجعلني أقدم أداء أفضل".

وشارك إيبوكا مع إنبي خلال الموسم الماضي في 33 مباراة وخلالهم تمكن من تسجيل 15 هدفا وصناعة 5 أهداف.

جون إيبوكا إنبي سيراميكا كليوباترا
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