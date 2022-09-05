إنبي لـ في الجول: إيبوكا إلى سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية.. قفة وأتولي ومبلغ مالي

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 21:19

كتب : حامد وجدي

إنبي - إيبوكا

أعلن نادي إنبي عبر FilGoal.com انتقال لاعبه النيجيري جون إيبوكا لصفوف سيراميكا كليوباترا في صفقة تبادلية.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن سيراميكا حسم ضم إيبوكا في صفقة تبادلية.

وقال شريف أبو الغيظ المتحدث الرسمي لإنبي لـ FilGoal.com: "تم الاتفاق مع سيراميكا كليوباترا على انتقال جون إيبوكا في صفقة تبادلية".

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وأضاف "إنبي سيحصل على الثنائي أحمد قفة وجوزيف أتولي ومبلغ مالي، وكلاهما وقع لمدة ثلاث سنوات"..

وتابع "المفاوضات بين رئيسي الناديين استمرت لـ15 ساعة حتى تم الاتفاق".

ولعب قفة معارًا من سيراميكا كليوباترا إلى إيسترن كومباني الموسم الماضي وتألق في صفوفه، وسيتحوّل لتمثيل الفريق البترولي الموسم المقبل.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أمس عن اجتماع قفة مع أيمن الشريعي رئيس النادي وتوقيع العقود.

إيبوكا

جون أوكوي إيبوكا (25 عامًا) انضم إلى إنبي في صيف 2020 قادمًا من ينيكامي القبرصي.

وسجل إيبوكا 23 هدفًا في 65 مباراة خاضها بالدوري المصري على مدار موسمين.

كما صنع إيبوكا 5 أهداف في الدوري، بالإضافة إلى تسجيل هدفين وصناعة هدف في كأس مصر.

أتولي

جوزيف أتولي ماساي (22 عامًا) يجيد اللعب في مركزي المهاجم والجناح، وانضم إلى سيراميكا كليوباترا في صيف 2021 قادمًا من كاتسينا يونايتد النيجيري.

ولعب أتولي معارًا إلى مصر للمقاصة الموسم الماضي، وخاض بقميصه 15 مباراة في الدوري المصري.

قفة

أحمد أمين "قفة" (25 عامًا) أجاد في مركز المهاجم مع إيسترن كومباني بالموسم الماضي بتسجيله، وسجل بقميصه 3 أهداف وصنع هدفين في 14 مباريات.

وبدأ قفة مسيرته في إيسترن كومباني وانتقل إلى سيراميكا كليوباترا، ولعب معارًا لـ مصر للمقاصة ثم لـ إيسترن كومباني.

إيبوكا الدوري المصري سيراميكا كليوباترا
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